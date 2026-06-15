Ninković ogolio Stanivukovića: 100 metara asfalta ne može napraviti bez kredita

Ninković ocjenjuje da je Stanivukovićeva retorika u najmanju ruku dvolična, budući da je, kako tvrdi, upravo gradonačelnik rekorder u zaduživanju građana najvećeg grada Srpske.

"U najmanju ruku, postupak gradonačelnika je dvoličan i licemjeran, jer kada on traži kreditna zaduženja – a vjerujte da smo u posljednjih pola godine održali svaku sjednicu i na svakoj od njih je bilo po jedno kreditno zaduženje u različitim milionskim iznosima – pitam se da li je u pitanju isti čovjek. Da li je to isti čovjek koji je rekao u Skupštini grada da moramo zadužiti građane Banjaluke za određeni milionski iznos ili je to čovjek koji zaista misli ono što govori? Ali, nažalost, moram konstatovati da je u pitanju isti čovjek – čovjek koji govori da je spreman da, zarad politike i početka kampanje, potpuno opravda svoja kreditna sredstva kada je u pitanju Banjaluka, a kada je riječ o Vladi Republike Srpske, onda ustaje sa svojim novostečenim partnerima – govorimo o SDS-u i Narodnom frontu – da naprave jednu vrstu predstave i kažu: 'Zamislite, građani Banjaluke, Vlada Republike Srpske se kreditno zadužuje'", rekao je Ninković.

Prema riječima Ninkovića, svaka sjednica gradskog parlamenta u posljednjih pola godine bila je u znaku novih kreditnih zahtjeva. On ističe da je Stanivuković samo u periodu od decembra 2025. do juna 2026. godine Banjaluku dodatno opteretio sa 40 miliona KM.

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"Samo u posljednjih šest mjeseci, dakle od decembra 2025. do polovine juna 2026. godine, gradonačelnik Banjaluke je građane zadužio za 40 miliona KM. Očigledno to, po njegovom obraćanju, nije sporno: 10 miliona je za izgradnju garaže ovdje, neposredno u blizini vaše televizije; 10 miliona za izgradnju vodovodnog sistema Tunjice 1 i 2; 5,2 miliona KM za most u Docu; 3 miliona za izgradnju glavnih saobraćajnica u Priječanima, Motikama i Kuljanima; 8 miliona KM za tekuću likvidnost grada; milion za 11 dječijih igrališta i 660 hiljada za sanaciju Prve kuljanske ulice. A ako bi sabirali kompletan njegov mandat, to je blizu stotinu miliona koliko je Draško Stanivuković zadužio građane Banjaluke. To je stvarno licemjerno i dvolično od strane čovjeka koji sad pokušava pred građanima da glumi opoziciju i da izađe sa tvrdnjama koje su, eto, zamislite, 'štetne' za građane Banjaluke, dok za ovo što radi u Banjaluci ima apsolutno opravdanje. Ono što me vrijeđa jeste da čak i onaj najmanji infrastrukturni projekat u Banjaluci ne možemo da uradimo iz domaćih sredstava, nego moramo da uzmemo kredit. Zamislite da moramo da uzmemo milion kako bismo samo obnovili 11 igrališta u gradu", rekao je za ATV Ninković.

Kada se saberu svi krediti iz aktuelnog mandata, Ninković upozorava da dug dostiže cifru od oko 100 miliona KM.

Na pitanje šta je sve na kredit u Banjaluci, Ninković odgovara:

"Apsolutno sve. Sada vam govorim - 100 miliona KM su trenutna zaduženja koja je proizveo gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković. Sve ono što je neophodno da se uradi, pa makar i 100 metara nekog asfalta. Evo, sada ovo 660 hiljada KM je trenutno zaduženje gradonačelnika za sanaciju Prve kuljanske ulice. To znači da radite bez projekta, to ne znači da imate kroz projekat razrađenu dionicu ili saobraćajnicu koja će sutra biti onakva kakva treba, nego – eto, dajte da pokrpite onaj dio puta koji je totalno urušen".

Ninković smatra da je aktuelna kritika Vlade Republike Srpske samo dio predizborne strategije. On optužuje gradonačelnika da, u saradnji sa novim političkim partnerima iz SDS-a i Narodnog fronta, pokušava da „glumi opoziciju“ kako bi pridobio biračko tijelo, dok u isto vrijeme gradsku kasu puni kreditima.

"Podsjetiću građane da je u pitanju samo izborna godina i gradonačelnik Stanivuković, kao jedna od figura koja pretenduje na neku od najvećih pozicija, da li ispred svoje stranke ili koalicionog bloka, mora nešto da napravi kako bi glumio da je opozicija i da na taj način pridobije opozicione birače. A, u stvari, u pitanju je čovjek koji kreditno zadužuje građane Banjaluke, a onda kritikuje kreditno zaduživanje Srpske", kazao je Ninković.

Predsjednik Skupštine grada dodaje da su gotovo svi veći infrastrukturni poduhvati u gradu završeni zahvaljujući direktnoj intervenciji Vlade Republike Srpske.

"Pričamo o mostu u Česmi, koji ne bi bio završen da se nije uključila Vlada Republike Srpske. 100 odsto je finansirala samu izgradnju mosta, dogovorili smo se da su pristupni putevi sa obje strane mosta u nadležnosti grada. Kada je Vlada Republike Srpske vidjela da to Stanivuković i gradska uprava ne mogu da završe, onda su preuzeli još 4 miliona KM da završe i s jedne i s druge strane pristupne puteve, i tako smo danas dobili potpuno funkcionalan most. Pričamo o kružnom toku 'Tulipani' u blizini kuće gradonačelnika, o kružnom toku 'Kampus', gdje sada hoće da zasade travu za 170 hiljada KM, što je bila prosto frapantna informacija. Pričamo o mnogo projekata koje je Vlada preuzela, i kada pogledate iznose budžeta šestu godinu otkako je Stanivuković tu, niti jedan građanin Banjaluke ne može da pokaže prstom i kaže: 'Ovo je jedan kapitalni projekat koji je gradonačelnik napravio', pa neka se i zadužio", zaključio je Ninković.