Logo

Marić pita Stanivukovića: Gdje je nestao bilbord o "transparentnim nabavkama" u Gradskoj upravi

Autor:

ATV
15.06.2026 11:45

Komentari:

0
Марић пита Станивуковића: Гдје је нестао билборд о "транспарентним набавкама" у Градској управи

Predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić upitao je gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića gdje nestao njegov bilbord o "transparentnim nabavkama Gradske uprave, gdje je nestala lična karta grada Banjaluka".

"Mi smo imali niz konferencija za novinare pred Gradskom upravom, gdje smo imali jedan prigodan slogan za gradonačelnika "Bio si nova nada, postao si grobar radničkih prava" koje je upućeno gradonačelniku Drašku Stanivukoviću jer se on u javnosti predstavljao kao neka nova politička nada koja će donijeti "blagostanje i građanima i radnicima u Gradskoj upravi", rekao je Marić.

Govoreći o presudi Vladimira Pudara, Marić je napomenuo da je presuda stigla prošle sedmice.

Pudar je, kaže Marić, vršeći službenu dužnost komunalnog policajca tokom radnog zadataka fizički napadanut i nanesene su mu teške tjelesne povrede.

"Niko iz Gradske uprave nije stao u zaštitu Pudara, osim mene i Sindikata uprave. Zbog toga smo mi i podnijeli tužbu protiv Grada zbog nepostupanja i gospodin Pudar je dobio tu presudu zajedno sa advokatom koji je angažovan. Sada će Gradska uprava Banjaluka, odnosno, poreski obveznici da namire svu materijalnu štetu koju pretrpio Pudar. Sve se to moglo izbjeći da je Stanivuković postupio u skladu sa zakonom i da je radio ono što je trebalo da radi", naglasio je Marić, gostujući u našem Jutarnjem programu.

Dodao je da je ovo tek prva presuda u nizu koju će sigurno dobiti protiv Stanivukovića.

"Ubrzo kreće novo suđenje u vezi sa nezakonitim otkazom koje je dobio Vladimir Pudar, jer je gostujući u Jutarnjem programu samo istakao da radnici u Gradskoj upravi nisu dobili povećanje kako je rečeno. Prilikom dolaska na posao već ga je čekalo rješenje o otkazu. Vladimir Pudar je 20 godina bio radnik Gradske uprave", poručio je Marić.

Marić je upitao Stanivukovića "ako nije htio da zaštiti svog radnika šta onda da očekuju građani", koga će on da zaštiti, na koji način.

"Mi ćemo nastaviti našu pravnu borbu", zaključio je Marić.

(RTRS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Božo Marić

Draško Stanivuković

Komentari (0)

Više iz rubrike

За викенд је у Бањалуци 261 возач возио пијан

Banja Luka

Za vikend je u Banjaluci 261 vozač vozio pijan

4 h

1
Тапете скинуте, графити остали: Пролаз код Делте у Бањалуци враћен на старо

Banja Luka

Tapete skinute, grafiti ostali: Prolaz kod Delte u Banjaluci vraćen na staro

19 h

5
Крфска улица

Banja Luka

„Dani Krfske ulice“: Banjalučko naselje slavi 40 godina postojanja

20 h

0
Крфска улица обиљежила 40 година постојања, Цвијановићева са унуком на дружењу са мјештанима

Banja Luka

Krfska ulica obilježila 40 godina postojanja, Cvijanovićeva sa unukom na druženju sa mještanima

1 d

8

  • Najnovije

16

07

Prekinuta sjednica SO Modriča: Radulović ostao bez većine, nema podršku PDP-a

16

04

Tramp: Komercijalni brodovi započeli plovidbe kroz Ormuski moreuz

15

50

Šakira: Moji sinovi su rođeni zahvaljujući pjesmi 'Waka Waka'

15

48

Sa tržišta BiH povučena dva modela zaštitne obuće

15

40

Brzi i bahati: 387 vozača stalo "nagazilo gas do daske" u Gradišci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima