Marić pita Stanivukovića: Gdje je nestao bilbord o "transparentnim nabavkama" u Gradskoj upravi

Predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić upitao je gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića gdje nestao njegov bilbord o "transparentnim nabavkama Gradske uprave, gdje je nestala lična karta grada Banjaluka".

"Mi smo imali niz konferencija za novinare pred Gradskom upravom, gdje smo imali jedan prigodan slogan za gradonačelnika "Bio si nova nada, postao si grobar radničkih prava" koje je upućeno gradonačelniku Drašku Stanivukoviću jer se on u javnosti predstavljao kao neka nova politička nada koja će donijeti "blagostanje i građanima i radnicima u Gradskoj upravi", rekao je Marić.

Govoreći o presudi Vladimira Pudara, Marić je napomenuo da je presuda stigla prošle sedmice.

Pudar je, kaže Marić, vršeći službenu dužnost komunalnog policajca tokom radnog zadataka fizički napadanut i nanesene su mu teške tjelesne povrede.

"Niko iz Gradske uprave nije stao u zaštitu Pudara, osim mene i Sindikata uprave. Zbog toga smo mi i podnijeli tužbu protiv Grada zbog nepostupanja i gospodin Pudar je dobio tu presudu zajedno sa advokatom koji je angažovan. Sada će Gradska uprava Banjaluka, odnosno, poreski obveznici da namire svu materijalnu štetu koju pretrpio Pudar. Sve se to moglo izbjeći da je Stanivuković postupio u skladu sa zakonom i da je radio ono što je trebalo da radi", naglasio je Marić, gostujući u našem Jutarnjem programu.

Dodao je da je ovo tek prva presuda u nizu koju će sigurno dobiti protiv Stanivukovića.

"Ubrzo kreće novo suđenje u vezi sa nezakonitim otkazom koje je dobio Vladimir Pudar, jer je gostujući u Jutarnjem programu samo istakao da radnici u Gradskoj upravi nisu dobili povećanje kako je rečeno. Prilikom dolaska na posao već ga je čekalo rješenje o otkazu. Vladimir Pudar je 20 godina bio radnik Gradske uprave", poručio je Marić.

Marić je upitao Stanivukovića "ako nije htio da zaštiti svog radnika šta onda da očekuju građani", koga će on da zaštiti, na koji način.

"Mi ćemo nastaviti našu pravnu borbu", zaključio je Marić.

(RTRS)