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Krfska ulica obilježila 40 godina postojanja, Cvijanovićeva sa unukom na druženju sa mještanima

Autor:

ATV
14.06.2026 15:56

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Крфска улица обиљежила 40 година постојања, Цвијановићева са унуком на дружењу са мјештанима
Foto: Instagram / zeljka.cvijanovic

Krfska ulica u Banjaluci obilježila je danas 40 godina postojanja i tim povodom veliki broj djece, roditelja, baka i deka uživali su u brojnim sadržajima organizovanim tim povodom.

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović danas se sa unukom Nevom družila sa mještanima i djecom u Krfskoj ulici.

Cvijanovićeva je istakla je da ovo lijepo druženje povodom velikog jubileja i zahvalila je mještanima na pozivu da se druže.

"Treba da obilježimo svaki važan događaj u našem gradu, a ovo je jedan od tih. Lijep dan za lijepo druženje u velikom, sjajnom društvu", rekla je Cvijanovićeva u objavi na Instagramu.

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik kaže da je predivno vidjeti ovaj broj djece i zadovoljnih roditelja.

"Ovo su kao dani porodice", rekao je Dodik.

On je dodao da se trude da obiđu sva naselja u Banjaluci, da slušaju sve potrebe da bi vidjeli na koji način još mogu da doprinesu i pomognu.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Goran Maričić dao je punu podršku građanima i zahvalio organizatorima i svima onima koji su dali doprinos da se danas mještani Krfske ulice i naselja Starčevica i Obilićevo osjećaju prijatno i druže

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Željka Cvijanović

Banjaluka

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