Na inicijativu SNSD-a izgrađeno dječije igralište u banjalučkom naselju Čaire

U krugu Osnovne škole "Jovan Cvijić" u banjalučkom naselju Čaire na radost mnogobrojne djece ali i roditelja otvoreno je dječije igralište. Bilo je i izazova, ali i mnogo posla.

„Pravili smo rekonstrukciju starog, međutim sve je to bilo dotrajalo pa smo sve morali novo praviti od početka do kraja“, rekao je Stojić Dragan, predsjednik mjesne zajednice.

„Dugi niz godina smo pokušavali da napravimo ovo školsko igralište, da napravimo atletsku stazu jer ovo je škola jedina u Banjaluci koja ima atletsku stazu nismo uspjeli zahvaljujući kabinetu predsjednika i inicijativi našeg bivšeg učenika Bogoljuba Zeljkovića mi smo to danas uradili“, kazala je direktorica OŠ „Jovan Cvijić“, Mila Čudić.

Mještani ovog naselja nisu krili radost zbog toga što je ovo devastirano igralište zanemareno od strane Grada Banjaluka potpuno rekonstruisano.

Šta poručuju građani?

„Djeca su oduševljena evo vidite koliko ih ima u životu nisam vidio ovoliko djece. Prezadovoljni, ovde je prije bilo baš uništeno, neuredno sad je super“.

"Jako lijepo, baš smo sretni i zadovoljni. Baš je divno. Biće za djecu odlično ali i za bake kada dođu čuvati".

"Imam dvoje unučadi i zbog njih mi je baš puno drago".

Zahvaljujući podršci kabineta predsjednika Republike Srpske, a na inicijativu SNSD-a ovo igralište zasijalo je punim sjajem.

„Danas smo se okupili i ovim pokazujemo da SNSD najviše misli na porodicu, i da je porodica najvažnija u sistemu SNSD-a. Zaista je predivno da vidimo danas ovde toliko djece koje uživaju u ovom igralištu“, poručio je Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a.

U okviru projekta izgradnje 50 igrališta u Republici Srpskoj ovo je prvo koje je izrađeno. Igralište je obogaćeno modernim spravama za igru i rekreaciju.

„Ovo samo potvrđuje odnos prema politikama koje je ranije SNSD utvrdio a to je na prvom mjestu da je zdravlje djece, uredna porodica demografija i sve ono što čini zdravo odrastanje naše djece“, poručio je predsjednik GrO SNSD-a Banjaluka, Goran Maričić.

„Mi želimo da je porodica na prvom mjestu da, su djeca na prvom mjestu i svako dijete u Banjaluci zaslužuje prije svega bezbjedno moderno igralište“, kazao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, Bogoljub Zeljković.

Dječiji osmijesi, sretna lica, graja i igra govore više od hiljadu riječi, a SNSD-a nastavlja da odgovorno vodi socijalnu politiku i brigu o najmlađima a na korist svih građana Republike Srpske.