Nina Badrić povrijedila nogu na nastupu u Banjaluci

Autor:ATV
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Regionalna zvijezda Nina Badrić nastupila je sinoć, 12. juna u Banjaluci na tvrđavi Kastel, a tom prilikom povrijedila je i nogu.
"Koncert u Banjaluci bio je toliko dobar da je publika ostala bez glasa, a ja bez zgloba. Hvala vam na ljubavi, savršenom pjevanju, a sljedeći put dolazim s novim hitovima i rezervnim dijelovima", napisala je pjevačica na Fejsbuk profilu.
Ona je objavila i fotografiju na kojoj se vidi povrijeđena noga.
Podsjećamo, Badrićeva je nastupila u okviru trećeg "Banja Luka Coffee Festa" koji se održava na Kastelu.
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