Nina Badrić povrijedila nogu na nastupu u Banjaluci

Regionalna zvijezda Nina Badrić nastupila je sinoć, 12. juna u Banjaluci na tvrđavi Kastel, a tom prilikom povrijedila je i nogu.

"Koncert u Banjaluci bio je toliko dobar da je publika ostala bez glasa, a ja bez zgloba. Hvala vam na ljubavi, savršenom pjevanju, a sljedeći put dolazim s novim hitovima i rezervnim dijelovima", napisala je pjevačica na Fejsbuk profilu.

Nina Badrić

Ona je objavila i fotografiju na kojoj se vidi povrijeđena noga.

Podsjećamo, Badrićeva je nastupila u okviru trećeg "Banja Luka Coffee Festa" koji se održava na Kastelu.

(nezavisne)