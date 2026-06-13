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Nina Badrić povrijedila nogu na nastupu u Banjaluci

Autor:

ATV
13.06.2026 13:15

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Нина Бадрић повриједила ногу на наступу у Бањалуци
Foto: Facebook/Nina Badrić/screenshot

Regionalna zvijezda Nina Badrić nastupila je sinoć, 12. juna u Banjaluci na tvrđavi Kastel, a tom prilikom povrijedila je i nogu.

"Koncert u Banjaluci bio je toliko dobar da je publika ostala bez glasa, a ja bez zgloba. Hvala vam na ljubavi, savršenom pjevanju, a sljedeći put dolazim s novim hitovima i rezervnim dijelovima", napisala je pjevačica na Fejsbuk profilu.

Нина Бадрић
Nina Badrić

Ona je objavila i fotografiju na kojoj se vidi povrijeđena noga.

Podsjećamo, Badrićeva je nastupila u okviru trećeg "Banja Luka Coffee Festa" koji se održava na Kastelu.

(nezavisne)

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Nina Badrić

Banjaluka

Nina Badrić povrijedila nogu

Nina Badrić povreda

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