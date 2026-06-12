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Haos u Banjaluci: Automobili se kao čamci probijaju kroz vodu

Autor:

ATV
12.06.2026 13:52

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Вода испод надвожњака у Бањалуци
Foto: Screenshot

Ispod nadvožnjaka u banjalučkom naselju Zalužani nakon jučerašnjih padavina došlo je do zadržavanja veće količine vode, te je saobraćaj bio otežan.

Ulica Nenada Kostića imala je kolovoz u potpunosti prekriven vodom, a vozila su se kretala usporeno.

Voda se nakupila ispod nadvožnjaka, stvarajući svojevrsno jezero na saobraćajnici.

"Vozači su bili primorani na dodatni oprez kako bi izbjegli oštećenja vozila i moguće nezgode. Ovakve situacije često nastaju u ovom dijelu i kada padavine nisu obilne”, upozorio je jedan mještanin.

Kako dodaje nadležne službe upoznate su sa svim problemima u ovoj ulici, pišu "Nezavisne".

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Banjaluka

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saobraćaj

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