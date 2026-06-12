SNSD pokreće projekat ''Bezbjedno naselje'': Lauš neće biti mjesto straha

Povodom teških bezbjednosnih incidenata u naselju Lauš, a u vezi sa aktiviranjem raketnog bacača u kamionu "Čistoće" i slučaja nasilja u porodici, gradski odbor SNSD Banjaluka dao je punu podršku policiji i svim subjektima zaštite.

Kako je saopšteno iz Gradskog odbora, stranka će pokrenuti projekat "Bezbjedno naselje".

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"Ovi događaji su jasan znak da sistem mora da reaguje odmah i bez odlaganja. Zbog toga tražimo pojačano prisustvo policijskih patrola u naselju kako bi se građanima vratio osjećaj sigurnosti i povjerenje. Kao politička organizacija koja nosi odgovornost za stabilnost zajednice, nikada nećemo dozvoliti da građani Lauša žive u strahu za svoj i život svoje d‌jece", naveli su iz stranke i dodali:

"Skupštinska većina predvođena SNSD-om hitno će odobriti sva finansijska sredstva i mjere koje su potrebne za podizanje nivoa bezbjednosti u gradu. Na prvoj narednoj sjednici Skupštine grada, naši odbornici će, kroz projekat 'Bezbjedno naselje', zvanično predložiti i usvojiti hitnu ugradnju sistema pametnog video-nadzora visoke rezolucije na svim ključnim raskrsnicama, u blizini škole, vrtića i stadiona na Laušu".

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Dodaju da će predložiti kompletnu obnovu i pojačanje ulične rasvjete u svim sporednim i manje osvijetljenim ulicama ovog naselja radi prevencije kriminala.

"Jedan od prijedloga biće i postavljanje dodatnih ležećih policajaca, zvučne i svjetlosne signalizacije na pješačkim prelazima gd‌je se najčešće dešavaju saobraćajne nesreće. Takođe, predložićemo izdvajanje posebnih budžetskih sredstava za finansiranje mobilnih timova socijalnih radnika i psihologa koji će raditi direktno na terenu i pomagati ugroženim porodicama", poručili su i zaključili:

"Lauš neće biti 'naselje straha', već sigurno i bolje mjesto za život svih njegovih stanovnika. Naša dužnost je da d‌jelujemo odmah i da kroz institucije vratimo mir i red u svaku banjalučku ulicu".