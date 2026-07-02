Silovali djevojčice u podvožnjaku, sve snimali: Ponovo uhapšeni predatori iz Hempšira

Dva dječaka koja su prvobitno izbjegla pritvor nakon što su osuđena za silovanje dvije djevojčice, uhapšena su nakon što su im prvobitne kazne poništene.

Apelacioni sud je naredio da se dvojica petnaestogodišnjaka pošalju u ustanove za maloljetne prestupnike nakon njihovih nasilnih napada u Fordingbridžu, u Hempširu.

Dva dječaka poznata kao X i Y prvobitno su dobila trogodišnje kazne zatvora u zajednici sa zahtjevima za rehabilitaciju nakon što su osuđeni za silovanje i nepristojno prikazivanje slika žrtava, „ranjivih“ djevojčica uzrasta 14 i 15 godina.

Četrnaestogodišnjak, koji je podsticao silovanje druge žrtve, osuđen je na 18 mjeseci zatvora. Dijelovi oba napada snimljeni su mobilnim telefonima dječaka.

Sudije zgrožene: "Uživali ste u tome"

Sudije Apelacionog suda, baronica Kar, sudija Norton i lord Edis, presudile su da povećaju kazne starijim dječacima nakon što ih je državni tužilac lord Hermer uputio na osnovu šeme „pretjerano blagih kazni“.

Trojica prestupnika, čija imena ne mogu biti objavljena zbog njihovih godina, pojavila su se pred londonskim sudom putem video-linka iz Krunskog suda u Sautemptonu, gdje su prvobitno osuđeni u maju.

Osuđeni su na četvorogodišnje kazne zatvora u maloljetničkom pritvoru, dok je kazna najmlađeg dječaka ostala nepromijenjena. Porodice žrtava rekle su da su „osjećale olakšanje“ zbog novih kazni.

Baronica Kar je rekla dječacima:

„Veoma smo dobro razmišljali o svemu što smo pročitali i svemu što nam je rečeno. Nakon toga, odlučili smo da vam moramo promijeniti kazne i da obojica morate ići u pritvor. Donijeli smo ovu odluku jer smatramo da je ono što ste oboje uradili bilo toliko loše da nemamo drugog izbora.“

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„Obojica ste silovali dvije djevojke u dvije različite prilike. Uživali ste u tome i međusobno ste se podsticali. Pogoršali ste situaciju snimajući šta ste uradili, što je bila užasna stvar za uraditi“, dodala je sudija.

Govoreći polako i priznajući teškoće optuženih u razumijevanju, sudija je dodala: „Iako nećete biti u pritvoru tokom cijele četvorogodišnje kazne, znamo da ćete i dalje dugo biti daleko od svog doma i porodice.“

Obraćajući se najmlađem (Z), baronica Kar je rekla: „Odlučili smo tako zato što ste bili veoma mladi i zato što vam je neke stvari zaista teško da razumjeti, te zato što ste bili umiješani samo jednom prilikom, pa ne moramo da mijenjamo vašu kaznu.“

Psihološka šteta je ogromna

Sudija je istakla da je „procjena ozbiljnosti“ sudije Nikolasa Roulanda bila ključna greška koja je u srži žalbe. On je pogrešio jer nije pravilno uzeo u obzir uzrast i ranjivost djevojčica, niti „tešku“ psihološku štetu koja im je naneta.

I X i Y bi bili osuđeni na zatvorske kazne „znatno duže od 10 godina“ da su u to vrijeme bili punoljetni, naglasila je baronica Kar.

Jedno od silovanj dogodilo se u podvožnjaku u Fordingbridžu u Hempširu, u novembru 2024. godine.

Porodice žrtava ispresijecane traumom

Porodice obje žrtve, koje su takođe anonimne, rekle su da su „duboko zahvalne i da im je laknulo“ nakon odluke sudija Apelacionog suda da povećaju kaznu.

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Jedan roditelj je rekao: „Vjerujemo da je ovo bila ispravna odluka i zahvalni smo što su se naši glasovi čuli tokom ovog procesa. Iako ništa ne može da poništi patnju naše porodice, ovaj ishod donosi veći osjećaj pravde i odgovornosti.“

Druga porodica je dodala: „Olakšalo nam je što je sud prepoznao ozbiljnost ovih krivičnih djela i odmah izrekao zatvorske kazne. Prvobitne kazne su bile razorne za porodicu i ostavile su utisak da šteta nanesena našoj ćerki nije bila u potpunosti priznata. Današnja odluka nam daje jači osjećaj da je pravda zadovoljena.“

Skandal sa lažnim informacijama tužilaštva

Tom Litl KC, u ime državnog tužioca, rekao je da je sudija Rouland „pogriješio“ što je poštedio pritvora trojicu napadača, ističući da je pritvor „jedina odgovarajuća kazna“. S druge strane, sudija Rouland je ranije tvrdio da treba „izbjegavati nepotrebno kriminalizovanje ove djece“.

Gospodin Litl je oštro reagovao, navodeći da sudija nije pravilno razmotrio jasne dokaze o velikoj šteti i psihološkom uticaju na mlade žrtve. „Kazna rada u zajednici jednostavno ne bi mogla biti opravdana za svakog od ovih maloljetnih prestupnika, uprkos njihovim godinama“, dodao je on.

Advokat odbrane Y, Edvard Henri KC, naveo je da je do javnog negodovanja došlo djelimično zbog greške Krunskog tužilaštva (CPS) koje je u saopštenju za javnost pogrešno navelo da je tokom jednog od silovanja korišćen nož. Henri je dodao da se Y, čiji je nivo inteligencije u donjih 1 odsto za djecu njegovih godina, „ponašao žalosno“, ali da je silina mržnje na društvenim mrežama pogoršala njegovu situaciju.

Vrhovna sudija, baronica Kar, žestoko je kritikovala CPS zbog objavljivanja netačnih informacija i zahtijevala odgovore zašto greška nije ispravljena čak dvije nedjelje nakon što je primijećena.

Portparol CPS-a se izvinio zbog greške, navodeći: „Žalimo zbog greške. Pregledali smo okolnosti ovog slučaja i izvući ćemo lekcije za budućnost.“

Slučaj je izazvao burnu reakciju javnosti i političara. Ministar unutrašnjih poslova u sjenci Kris Filp izjavio je: „Ove prezrene omladince je trebalo zatvoriti. Ovo je mučan slučaj meke pravde.“

Dječacima X i Y su takođe izrečene doživotne zabrane prilaska kako više nikada ne bi mogli da kontaktiraju nijednu od žrtava, prenosi Dejli mejl.