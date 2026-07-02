Savjet ministara BiH dao "zeleno svjetlo" za formiranje slobodne zone u Brodu

Autor:ATV redakcija
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Savjet ministara BiH danas je dao zeleno svjetlo za formiranje slobodne zone u Brodu, poručio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.
"Posebno sam ponosan na načelnika Broda Milana Zečevića i njegov tim, jer su marljivo radili i u izuzetno kratkom roku ispunili sve formalne uslove i uputili nam zahtjev za formiranje slobodne zone u Brodu. Maksimalno smo podržali ovu lokalnu inicijativu, kao i politike institucija Srpske, zahvaljujući kojima se Brod ekonomski razvija i postaje izuzetno privlačno mjesto za ulaganja", istakao je Košarac u objavi na društvenoj mreži Instagram.
Dodaje da je formiranje slobodne zone veliki iskorak i otvara novo poglavlje ekonomskog razvoja ne samo Broda, nego i Republike Srpske i regiona.
"Buduća slobodna zona u Brodu, ukupne površine 84,04 hektara, poslovaće na tri teritorijalno odvojena dijela, čime se obezbjeđuje fleksibilnost i raznovrsnost u privrednim aktivnostima. Osnivanjem slobodne zone stvaraju se povoljni uslovi za privlačenje investitora, otvaranje novih radnih mjesta i jačanje konkurentnosti lokalne privrede. Ovaj projekat predstavlja strateški korak ka dugoročnom razvoju i pozicioniranju Broda kao značajnog privrednog centra u regionu", ističe Košarac.
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