Mladići brutalno pretučeni u kafiću: Napadači ih pronašli iza šanka

U jednom kafiću u Beogradu dva mladića su brutalno pretučena, a jedan od njih je zadobio povrede glave.

Naime, danas oko 15 sati, dva tinejdžera uletjela su u lokal i sakrila se iza šanka, a za njima su ušla još dvojica i počela da ih traže, dok su dvojica ostala da čuvaju stražu na vratima.

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Dvojica napadača primjetila su žrtve u šanku, a potom su ušli iza šanka i počeli da ih šutiraju u glavu i tijelo.

Sve to je, prema nezvaničnim saznanjima, primjetila jedna djevojka, koja je ušla u lokal i pokušala da ih razdvoji, te je prebijanje u tom momentu prestalo.

Kada su vidjeli da ima svjedoka, mladići sa vrata počeli su da izvlače napadače iz lokala, a jedan od njih nastavio je da nasrće na žrtve i, u nemogućnosti da ponovo dođe do njih jednog od pretučenih mladića gađao je kačketom.

Hitna pomoć pružila je medicinsku njegu povrijeđenim tinejdžerima, a jedan od njih prevezen je na dalje liječenje, prenosi Telegraf.rs.

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Kompletan događaj snimile su nadzorne kamere lokala, a taj snimak mogao bi da pomogne policiji u identifikaciji napadača.