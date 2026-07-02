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Muškarac izvučen ispod ruševina osam dana nakon razornih zemljotresa

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ATV redakcija
02.07.2026 15:51

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Венецуела земљотрес
Foto: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Iz ruševina u Venecueli izvučen je muškarac čak osam dana nakon razornih zemljotresa.

Hernan Alberto Gil Flores (44), koji je bio zatrpan ispod gotovo devet metara krša u urušenom parkingu tržnog centra u obalnom gradu La Guaira, oslobođen je nakon višednevnih i izuzetno delikatnih napora lokalnih i međunarodnih spasilačkih timova.

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Gil je inače radio kao radnik osiguranja u tržnom centru. Emotivni video snimci prikazuju trenutak kada su spasioci u srijedu prvi put uspostavili vizuelni kontakt s njim pomoću specijalne kamere spuštene u urušeni podrum zgrade. Na snimku koji je objavila Vatrogasna služba Čilea, mogu se vidjeti njegovi prsti kako mašu kroz mali prorez između debelih slojeva betona i krša.

Ekipe hitne pomoći saopštile su da su uspostavile komunikaciju s Gilom te da su mu putem crijeva i šprica dostavljali vodu, hranu i neophodne lijekove. Video objavljen u četvrtak prikazuje Gila kako napola viri iz ruševina, noseći zaštitnu masku i s vidno zakrvavljenim okom.

Vatrogasna služba Čilea opisala je operaciju spašavanja kao "visoko kompleksnu", s obzirom na to da je zgrada bila izuzetno nestabilna, a timovi su se stalno suočavali s padajućim krhotinama.

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Sebastian Mokorker iz tima Ujedinjenih nacija za procjenu katastrofa izjavio je da su spašavanja sedam ili više dana nakon zemljotresa "pravo čudo". Takozvani "zlatni prozor" za pronalazak preživjelih obično traje tri dana, nakon čega šanse za preživljavanje bez izvora vode rapidno opadaju.

Spasioci su prvi put obaviješteni da bi neko mogao biti živ pod ruševinama tržnog centra Galerias Playa Grande još u nedjelju, saopštio je Crveni krst Kostarike. Prisustvo preživjelog potvrđeno je pomoću radarskog sonara i opreme za detekciju zvuka.

Tokom tri dana, spasioci i stručnjaci iz nekoliko zemalja nadljudskim naporima radili su na raščišćavanju sigurnog prolaza i održavanju Gila na životu. Crveni krst Kostarike je u četvrtak saopštio da je Gil medicinski stabilan te da je primao intravenoznu infuziju i rastvore za hidrataciju.

"Nisam povrijeđen, samo mi je neudobno"

Predsjednik Salvadora Najib Bukele podijelio je snimak na kojem se vidi kako spasilac razgovara s Gilom i preko crijeva mu daje narandžastu tekućinu – najvjerovatnije napitak s elektrolitima – dok se timovi pripremaju da ga izvuku.

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"Jesi li povrijeđen?", upitao ga je spasilac na snimku.

"Ne, nisam povrijeđen. Samo mi je neudobno zbog ovog kamenja", odgovorio je Gil.

Bukele je napomenuo da je akcija bila izuzetno teška jer su se tuneli koje su spasioci iskopali u nekoliko navrata urušavali. "Spasilački timovi iz više zemalja neumorno rade na stabilizaciji tunela, podupirući ga i ojačavajući, ali je bilo jako teško održati ga stabilnim", naveo je.

Obalni grad La Guaira, u kojem je Gil pronađen, jedno je od najteže pogođenih područja nakon dva snažna zemljotresa. Operacije spašavanja su i dalje u toku, a prizori s terena su potresni – građani koriste pijuke, lopate, pa čak i gole ruke kako bi raščistili ruševine stambenih zgrada, jer resursa i goriva kritično nedostaje uprkos ogromnim naftnim rezervama Venecuele, prenosi Kliks.

Zvanični podaci o stradalima svakodnevno rastu. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodrigez objavio je u srijedu da je poginulo najmanje 2.295 osoba, što je za 350 više u odnosu na dan ranije.

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Ipak, strahuje se da je stvarni broj žrtava daleko veći. Jedna forenzičarka iz La Guaire, koja je željela ostati anonimna, izjavila je za CNN da improvizovana mrtvačnica u kojoj radi dnevno primi i obradi oko 400 tijela.

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zemljotres u Venecueli

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Zemljotres

spasavanje

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