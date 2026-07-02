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Kako je napušteno kuče postalo heroj Venecuele: Priča o psu Cunamiju koji je spasavao živote

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 14:27

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Спасилачки пас Цунами
Foto: Instagram/themujerista/printscreen

Herojski border koli po imenu Cunami spasao je najmanje 13 ljudi iz ruševina u Venecueli nakon razornog zemljotresa koji je pogodio zemlju prošle nedjelje.

Border koli Cunami postao je heroj u Venucueli.

Ovaj devetogodišnji pas pronašao je preživjele zatrpane pod ruševinama nakon dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale, koji su pogodili Venecuelu u razmaku od svega 39 sekundi.

Za Cunamija je ova akcija bila i posljednja misija prije planiranog penzionisanja, nakon godina rada u spasilačkim operacijama širom svijeta.

Ljudi zatrpani i do šest dana pod ruševinama

Među spasenima je i 60-godišnji muškarac koji je bio zarobljen ispod ruševina oko šest dana. Ukupno je, prema navodima spasilačkih timova, stradalo više od 1.700 ljudi nakon urušavanja oko 250 zgrada.

Cunami je u spasilačkim operacijama radio zajedno sa vodičem Horheom Bensom, kao deo jedinice K-SAR ECID, specijalizovane za rad sa psima u katastrofama.

Njegov izuzetno razvijen njuh omogućavao mu je da detektuje znakove života ispod ruševina i precizno označi mjesta na kojima se nalaze preživjeli, nakon čega su spasilački timovi mogli da ih izvuku.

Pas sa iskustvom u najtežim katastrofama

Cunami je ranije učestvovao u spasilačkim misijama tokom zemljotresa u Turskoj i Siriji, kao i u operacijama nakon poplava i klizišta u Venecueli.

Kao štene, pronađen je napušten u Karakasu, izgladnjeo i zlostavljan, nakon čega ga je spasila Anita Vidal. Kasnije ga je primjetio stručnjak za spasilačke pse Horhe Bens, prepoznavši njegovu inteligenciju i energiju.

Nakon obuke u centru za obuku K-SAR ECID, Cunami je godinama treniran za potragu za ljudima pod ruševinama, piše britanski Telegraf.

Penzionisanje nakon teške misije

Nakon posljednje akcije, psa je pregledao veterinar Anibal Hurtado, koji je potvrdio da je Cunami bio iscrpljen, ali da je u stabilnom zdravstvenom stanju nakon terapije i infuzije.

Vlasti su potvrdile da će ova akcija biti njegova posljednja pre penzionisanja.

Njegova priča izazvala je veliko interesovanje javnosti, a snimci njegovih spasilačkih akcija masovno se dijele na društvenim mrežama, uz brojne poruke zahvalnosti, prenosi Danas.rs

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Tagovi :

zemljotres u Venecueli

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