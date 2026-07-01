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Čudo u Venecueli: Dječak pronađen živ nakon šest dana pod ruševinama

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 08:35

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Британски ISAR (Међународна потрага и спасавање) фотографисани су у Карабаљеди, Ла Гваира, Венецуела, у уторак, 30. јуна 2026. године, након два снажна земљотреса.
Foto: Tanjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

Jordanski spasioci u Venecueli izvukli su dijete iz ruševina koje je bilo zatrpano šest dana nakon razornih zemljotresa prošle nedjelje, saopštile su venecuelanske vlasti.

Ukupan broj žrtava u zemljotresima sada iznosi 1.943, rekao je predsjednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez, dok se broj povređenih skoro udvostručio na 10.571.

Jordanski spasioci su izvukli Klibera Morana iz zgrade u Los Korales Garden 1 u La Gvairi nakon što je proveo šest dana ispod ruševina, rekla je privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez u Telegram poruci.

Venecuelu su prošle srijede pogodila dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale u razmaku od jednog minuta, što je izazvalo urušavanje zgrada i zarobljavanje hiljada ljudi pod ruševinama, prema saopštenju vlasti i spasilačkih timova. Moran, koga je Rodrigez opisao kao trogodišnjaka, a predsjednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez kao dvogodišnjaka, naknadno je odveden na liječenje, navodi se u poruci.

„Moramo se nadati da ćemo i dalje pronalaziti žive ljude ispod ruševina“, rekao je Horhe u televizijskom obraćanju. „Rano jutros, dvogodišnji dječak je spašen i trenutno je na liječenju u zdravstvenom centru u Karakasu.“

U utorak je u Venecuelu stigla UNICEF-ova pošiljka humanitarne pomoći od 47 metričkih tona, rekao je Stefan Dižarik, dodajući da će oprema pomoći u podršci djeci i porodicama kojima je potrebna. Pošiljka uključuje komplete za hitnu medicinsku pomoć, uključujući i potrepštine za bezbjedan porođaj, njegu novorođenčadi i prevenciju i liječenje bolesti, dodao je Dižarik.

(indeks)

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Tagovi :

Zemljotres Venecuela

Venecuela

Dječak

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