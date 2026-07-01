Odmor bez brige: Koji lijekovi su neophodni na putovanju?

Tokom spremanja kofera za put važno je provjeriti i putnu apoteku. Nekoliko osnovnih lijekova može biti od velike pomoći u nepredviđenim situacijama i učiniti putovanje bezbrižnijim.

"Prije odlaska na put je jako bitno dobro se pripremiti i na ispravan način posložiti putnu apoteku. Zavisno od destinacije, više manje putna apoteka se ne razlikuje", navodi Dijana Kragić, magistar farmacije.

Odlazak na planinu ili more, sadržaj putne apoteke uglavnom je isti. Najčešće se podrazumijeva dovoljan broj analgetika, odgovarajućih krema protiv alergije kao i neophodna zaštita od sunca posebno u ljetnom periodu, pojašnjava Kragić.

"Svakako tablete u slučaju nekih alergijskih reakcija. Što se tiče dječije populacije, obično se radi o pravilnom izboru farmaceutskog oblika, znači analgetski sirupi i sirupi protiv alergija", farmaceut.

Kako kaže, česti u slučajevi pretjerivanja prilikom pakovanja putne apoteke. Važno je znati da je neophodno i adekvatno čuvanje lijekova.

Šta se najčešće zaboravlja

"Najčešće se zaborave neke oralne hidratacijske otopine, što može najviše da pomogne u slučaju pregrijavanja organizma, prevelikog boravka na suncu, kod dijareje, povraćanja. To je jedan od prvih izbora kada treba da se nadoknade elektroliti koje smo izgubili. Svakako i u slučaju nekih trovanja, kao što su preparati na bazi aktivnog uglja ili na bazi lignina kao što je filtrum koji se mogu koristiti kao prva pomoć u trovanjima bilo koje vrte etiologije", kaže Kragić.

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Lijekovi za koje je propisano čuvanje na dobnim temperaturama treba da se čuvaju i tokom putovanja na temperaturi do 25 stepeni. Visoke temperature mogu da pokvare lijekove što bi značilo izbjegavanje odlaganja lijekova u automobilu.

Čuvanje lijekova

"Postoje lijekovi koji imaju režim čuvanja u frižideru. Ako osoba koristi određene insulinske preparate ili penove onda se mora obezbjediti i čuvanje tokom cijelog putovanja i boravka od dva do osam stepeni. Što se tiče dječije populacija, jako često se zna desiti, nije baš preporučljivo, da se nose određeni antibiotski sirupi koji zapravo predstavljaju produžetak terapije. U tom smislu se ti sirupi samo određene vrste isto moraju čuvati u frižideru nakon otvaranja da bi se obezbjedio taj kontinuitet doziranja. Ono što se jako često griješi je nošenje antibiotika za svaki slučaj. To nikako ne bi trebalo biti preporuka, postoje neki drugi lijekovi i preparati koji se mogu dati u nekim hitnim slučajevima ali antibiotici svakako ne bi trebalo biti prvi lijek izbora, u smislu da se ima za svaki slučaj ali ako je to nastavak terapije onda svakako treba da se ispoštuje", kaže Kragić.

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Prije putovanja preventivno konzumiranje određenih preparata dva do tri dana pomaže kod pripreme crijevne flore na uslove promjene klime, temperature. Preporuka je nošenje ibuprofena, paracetamola koji se koriste u slučaju visokih temperatura i bolova, gelovi ili masti koji se koriste protiv alergijskih simptoma ili blažih opekotina. Važan korak je i adekvatna zaštita od sunca, probiotik, lijekovi protiv mučnine i trovanja, navodi farmaceut.