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Kako pravilno čuvati lijekove na velikim vrućinama?

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 10:03

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лијекови, путовање
Foto: Pexel/ Towfiqu barbhuiya

Lijekovi mogu izgubiti efikasnost ako su izloženi visokim temperaturama, a optimalna temperatura za njihovo čuvanje ne bi smjela biti viša od 25 stepeni Celzijusovih, istakao je docent na Katedri za farmakologiju Instituta za fiziku i matematiku ruskog Univerziteta „Pirogov“ Denis Borozdenko.

- Ljetne vrućine su ozbiljan izazov za vašu kućnu apoteku. Temperature iznad 25 stepeni Celzijusovih i direktna sunčeva svjetlost predstavljaju najveći rizik za bezbjednost vaših lijekova. Većina medikamenata prolazi testiranje stabilnosti na temperaturama do 25 stepeni Celzijusovih prije nego što stigne u apoteku, tako da iznad te temperature niko ne može garantovati njihovu efikasnost i bezbjednost“, rekao je Borozdenko, prenijela je agencija TASS.

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On je objasnio da je optimalna temperatura za čuvanje većine tableta i kapsula od 15 do 25 stepeni Celzijusovih. Idealno mjesto su zatvorene police ormarića na sjevernoj strani kuće.

Borozdenko savjetuje da, ukoliko u domaćinstvu ima djece, polica sa lijekovima bude van njihovog dohvata.

- Ako vam je u stanu vruće i nemate stalno uključen klima-uređaj, bolje je da komplet prve pomoći premjestite u frižider - bezbjednije je. Ne čuvajte pojedinačne blistere, već lijekove držite u kutiji sa uputstvima, naveo je on.

Dodao je da je strogo zabranjeno ostavljati lijekove na prozorskoj dasci, čuvati ih u kuhinji, blizu šporeta, rerne ili mikrotalasne pećnice, kao i držati komplet prve pomoći u automobilu. Takođe, prema njegovim riječima, ne preporučuje se čuvanje lijekova u kupatilu ili u uslovima visoke vlažnosti.

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Ukoliko se ne poštuju uputstva za skladištenje, lijekovi mogu izgubiti efikasnost, a može se povećati i rizik od razvoja bakterija.

- Antibiotik amoksicilin postaće toksičniji i manje efikasan zbog hemijske reakcije koja razgrađuje aktivni sastojak. Nitroglicerin će takođe izgubiti svoju efikasnost nakon sat vremena na temperaturi iznad 40 stepeni Celzijusovih, što bi moglo biti opasno po život u kritičnom trenutku“, naglasio je Borozdenko.

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