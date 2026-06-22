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Poznata plaža zatvorena za kupače zbog bakterije

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 08:44

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Плажа
Foto: pexels/WANG Jared

Srpski turisti koji ovog ljeta planiraju odmor u Bugarskoj trebalo bi da budu na oprezu, jer je jedna od najpoznatijih plaža u Varni zatvorena za kupače nakon što su analize pokazale povišenu koncentraciju bakterije Ešerihija koli.

Bugarske zdravstvene vlasti zabranile su kupanje na Oficirskoj plaži i naložile postavljanje vidljivih upozorenja za sve posjetioce. Zabrana će ostati na snazi sve dok nova ispitivanja ne potvrde da je kvalitet morske vode ponovo bezbjedan za kupanje.

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Bakterija Ešerihija koli prirodno se nalazi u crijevima ljudi i životinja, ali njeno prisustvo u morskoj vodi može ukazivati na fekalno zagađenje. Kontakt sa kontaminiranom vodom ili njeno gutanje može izazvati stomačne tegobe, dijareju, povraćanje, bolove u stomaku i povišenu temperaturu, a posebno su ugrožena mala djeca, starije osobe i ljudi sa oslabljenim imunitetom.

Nadležne službe redovno prate kvalitet vode na bugarskim plažama, a nakon što su posljednja mjerenja pokazala prekoračenje dozvoljenih vrednosti, odlučeno je da se Oficirska plaža privremeno zatvori kako bi se zaštitilo zdravlje turista i lokalnog stanovništva.

Turistima se savjetuje da poštuju postavljena upozorenja i da do ukidanja zabrane koriste druge plaže u Varni koje su proglašene bezbjednim za kupanje.

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Očekuje se da će nove analize biti obavljene u narednim danima, nakon čega će biti donijeta odluka o ponovnom otvaranju plaže.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Bugarska

Plaža

bakterija

ešerihija koli

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