Nakon pregovora Amerike i Irana: Donesena važna odluka

Autor:ATV redakcija
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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte, zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i SAD u Švajcarskoj.
On je na Iksu napisao da su brojna sredstva odmrznuta i da je pokrenut plan za oporavak Irana.
Arakči je dodao da je neumorno posredovanje Pakistana i Katara donijelo i veliki napredak ka okončanju rata u Libanu.
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