Nakon pregovora Amerike i Irana: Donesena važna odluka

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte, zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i SAD u Švajcarskoj.

On je na Iksu napisao da su brojna sredstva odmrznuta i da je pokrenut plan za oporavak Irana.

Arakči je dodao da je neumorno posredovanje Pakistana i Katara donijelo i veliki napredak ka okončanju rata u Libanu.