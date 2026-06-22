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Nakon pregovora Amerike i Irana: Donesena važna odluka

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 08:38

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Сала за састанке на језеру Луцерне Самит у одмаралишту Бургенстоцк у Обургену, у близини Луцерна, Швајцарска, недјеља, 21. јун 2026.
Foto: Urs Flueeler, Pool Photo via AP/Tanjug

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte, zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i SAD u Švajcarskoj.

On je na Iksu napisao da su brojna sredstva odmrznuta i da je pokrenut plan za oporavak Irana.

Arakči je dodao da je neumorno posredovanje Pakistana i Katara donijelo i veliki napredak ka okončanju rata u Libanu.

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