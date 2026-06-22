Cvijanovićeva se sastala sa izraelskim šefom diplomatije

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom.
Cvijanovićeva je susretom sa Sarom nastavila višednevnu posjetu Izraelu u okviru koje bi večeras trebalo da se obrati na Samitu međunarodne politike u Jerusalimu.
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Netanjahu se obratio na Međunarodnom samitu i poslao poruku Cvijanovićevoj
U rasporedu Samita navedeno je da će se Cvijanovićeva obratiti na plenarnoj sjednici koja će trajati od 19.00 do 21.30 časova po srednjoevropskom vremenu.
Učesnicima Samita juče se na otvaranju obratio izraelski premijer Benjamin Netanjahu koji je zahvalio srpskom članu Predsjedništva za učešće na skupu zajedno sa brojnim prijateljima Izraela.
Samit će trajati do utorka, 23. juna.
Posjetu Izraelu Cvijanovićeva je započela u subotu, 20. juna, u Crkvu Svetog groba u Jerusalimu.
Ona se juče sastala sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom i tom prilikom potvrdili su opredijeljenost da se nastave razvijati odnosi Izraela i Republike Srpske.
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