Netanjahu se obratio na Međunarodnom samitu i poslao poruku Cvijanovićevoj

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvuje na Međunarodnom političkom samitu JNS-a u Jerusalimu.
Na Samitu učestvuje i premijer Izraela Benjamin Netanjahu.
Izraelski premijer se pozdravio sa zvaničnicima koji sjede u prvom redu, te potom sjeo kraj Cvijanovićeve.
Netanjahu je svoje obraćanje za govornicom započeo pozdravima zvanicama, te zahvalio srpskom članu Predsjedništva BiH na prisustvu, istaknuvši da su mnogi prijatelji Izraela prisutni na ovom događaju.
"Ovdje su neki dragi prijatelji. Imamo tu srpskog člana Predsjedništva BiH. Hvala Vam, gospođo. Radujem se prilici da razgovaramo", poručio je Netanjahu.
BiH
Željka Cvijanović se obraća na plenarnoj sjednici Samita međunarodne politike
Tokom svog obraćanja Netanjahu je veliku pažnju posvetio nuklearnom programu Irana.
"Dok god sam ja premijer, obećavam vam da Iran nikada, ali nikada, neće imati nuklearno oružje", rekao je Netanjahu.
Podsjećamo, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas i sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
2 h0
BiH
1 d0
BiH
1 d0
BiH
1 d0
Najnovije
22
56
22
47
22
43
22
30
22
20
Trenutno na programu