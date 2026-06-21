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Netanjahu se obratio na Međunarodnom samitu i poslao poruku Cvijanovićevoj

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 20:50

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Нетанјаху и Цвијановић
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvuje na Međunarodnom političkom samitu JNS-a u Jerusalimu.

Na Samitu učestvuje i premijer Izraela Benjamin Netanjahu.

Izraelski premijer se pozdravio sa zvaničnicima koji sjede u prvom redu, te potom sjeo kraj Cvijanovićeve.

Netanjahu je svoje obraćanje za govornicom započeo pozdravima zvanicama, te zahvalio srpskom članu Predsjedništva BiH na prisustvu, istaknuvši da su mnogi prijatelji Izraela prisutni na ovom događaju.

"Ovdje su neki dragi prijatelji. Imamo tu srpskog člana Predsjedništva BiH. Hvala Vam, gospođo. Radujem se prilici da razgovaramo", poručio je Netanjahu.

Жељка Цвијановић

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Željka Cvijanović se obraća na plenarnoj sjednici Samita međunarodne politike

Tokom svog obraćanja Netanjahu je veliku pažnju posvetio nuklearnom programu Irana.

"Dok god sam ja premijer, obećavam vam da Iran nikada, ali nikada, neće imati nuklearno oružje", rekao je Netanjahu.

Podsjećamo, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas i sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom.

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Benjamin Netanjahu

Željka Cvijanović

Izrael

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