Brojne reakcije nakon povratka BiH na sivu lisu Manivala

Odmah nakon objave odluke reagovala je Agencije za bankarstvo Srpske. Ističu da ova klasifikacija ni na koji način nije povezana sa stabilnošću ili kvalitetom bankarskog sistema, regulative i supervizije u nadležnosti Agencije, te da bankarski sistem koji je u okviru procjene Manivala je ocjenjen kao jedan od najuređenijih u BiH i da ostaje stabilan, siguran i pod stalnim nadzorom.

"Takav stav temeljimo na nalazima procjene i datim preporukama, koje ne ukazuju na nedostatke koji bi dovodili u pitanje stabilnost bankarskog sistema. Razlozi za ovu klasifikaciju odnose se na šira pitanja pravnog i institucionalnog okvira koja obuhvataju oblasti izvan bankarskog sistema i koja zahtijevaju reforme i unapređenja u skladu s međunarodnim standardima", saopšteno je iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Iz Delegacije Evropske unije u BiH u saopštenju navode da su upoznati sa odlukom FATF-a, te da će nastaviti da podstiču BiH da u dogovorenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene u Akcionom planu FATF-a, spominje se takođe da su primili k znanju opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke.

Evropska unija je osigurala značajnu tehničku pomoć Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti kroz programe finansirane sredstvima EU-a te je spremna nastaviti podržavati Bosnu i Hercegovinu u realizaciji mjera predviđenih domaćim Akcionim planom za FATF. Napredak u provedbi ovih reformi također ide u prilog iskoracima na evropskom putu zemlje.

Za izostanak reformi, cijena je uvijek visoka. Trpe ekonomija, investicije, finansijske transakcije i reputacija države. Sve zbog političkih blokada. Podsjećamo da FBiH nije uspostavila Registar stvarnih vlasnika pravnih lica, za razliku od Republike Srpske koja je svoj dio posla završila na vrijeme. Takođe nije usvojen ni Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine, što su razlozi povratka BiH na sivu listu Manivala. Iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH navode da je kroz implementaciju Akcionog plana moguće značajno unaprijediti postojeće stanje.

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"Očekujemo da će kroz saradnju nadležnih institucija i svih relevantnih subjekata, uz tehničku podršku međunarodnih partnera, biti postignut napredak koji će rezultirati poboljšanjem ukupne ocjene i izbjegavanjem dugoročnih posljedica po međunarodnu reputaciju i ekonomske interese", navode iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Proces skidanja sa sive liste mnogo je teži i dugotrajniji od usvajanja potrebnih zakona. Kada je BiH prvi put uvrštena na ovu listu, na njoj se zadržala tri godine. Političke prilike ne ohrabruju da će proces ovaj put ići brže.

Ova Odluka FATf-a nije nova kriza, neočekivani međunarodni zahtjev ili iznenadna promjena pravila. Institucije su godinama znale unaprijed šta treba uraditi. Postojali su rokovi, preporuke i jasni zahtjevi međunarodnih organizacija. Siva lista FATF-a nije samo finansijsko pitanje, već i pokazatelj disfunkcionalnog sistema BiH u zajedničkim institucijama