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BiH zvanično na sivoj listi

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 18:29

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БиХ
Foto: Pexels/Photo by Ahmet Benna Savaş

Bosna i Hercegovina zvanično je uvrštena na sivu listu Finansijske akcione grupe (FATF), međunarodnog tijela koje prati borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

BiH je uvrštena na sivu listu na preporuku Manivala.

Iz FATF-a podsjećaju da se BiH u junu 2026. godine na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa ovom organizacijom i MANIVAL-om kako bi ojačala efikasnost svog režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

BiH je takođe od FATF-a dobila niz preporuka kako da bude uklonjena sa ove liste.

"Bosna i Hercegovina u sprovođenju akcionog plana FATF-a treba dodatno produbiti razumijevanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, usvojiti politike za sistematsko korištenje međunarodne saradnje, jačanje razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma nadzornih tijela za notare, osigurati dosljednu kontrolu nad nefinansijskim djelatnostima i profesijama u području sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma te izricanje razmjernih, odvraćajućih i efikasnih sankcija bankarskom sektoru, osigurati pravovremene dostupnosti tačnih i ažurnih osnovnih podataka te podataka o stvarnom vlasništvu", navodi FATF i dodaje:

"Davati ciljane povratne informacije o kvalitetu izvještaja o sumnjivim transakcijama, dokazivati povećanje broja istraga i krivičnih progona za pranje novca, dokazivati kako se efikasne, razmjerne i odvraćajuće sankcije primjenjuju za kršenja posebnih režima prijave prekograničnog prenosa gotovine, dokazivati kako se proaktivno postupa u predmetima finansiranja terorizma te pojasniti tumačenja krivičnog djela finansiranja terorizma, osigurati da nadzorna tijela mogu primijeniti puni raspon efikasnih, razmjernih i odvraćajućih sankcija za kršenja obveza povezanih s ciljanim finansijskim sankcijama u području finansiranja širenja i finansiranja terorizma".

Podsjećamo, Bosna i Hercegovina se na sivoj listi već nalazila od 2015. do 2018. godine, kao država koja ima ozbiljne nedostatke u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

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Tagovi :

MANIVAL

FATF

Bosna i Hercegovina

siva lista

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