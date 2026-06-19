Amidžić: Dobro što je izbjegnuta crna lista Manivala na kojoj su Sjeverna Koreja i Iran

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić smatra da će stavljanje BiH na sivu listu Manivala otežati poslovanje, ali da je dobro što je izbjegnuta pozicija crne liste na kojoj su Sjeverna Koreja i Iran.

"Siva lista otežava poslovanje u BiH, ali ne ograničava ga na način kako to pojedinci žele da predstave. Na ovoj listi nalaze se i Rumunija i Monako", rekao je Amidžić novinarima u Banjaluci.

Amidžić je pojasnio da su jasno definisani uslovi da BiH ne bude na sivoj listi, ali da "neko pod te uslove želi da provuče određene stvari koje bi podrazumijevale prenos nadležnosti".

"U BiH smo se, kroz priču o `evropskom putu` nerijetko odricati dijela svojih prava. BiH ne mora biti na sivoj listi ukoliko kolege iz FBiH budu prihvatile realnosti, koje su više tehničke prirode, umjesto da od toga prave političko pitanje", pojasnio je Amidžić.

On je rekao da je ovo problem sa političkim Sarajevom, koje nije dobilo državu po završetku rata i sada u miru na svaki način nastoje da imaju jednu državu, koja bi se zvala BiH i koja ne bi imala entitete.

"Kolege iz FBiH daju politički kontekst ovom pitanju. Želim da to što prije riješimo. Republika Srpska neće odustati od svojih principa, kao što nismo odustali ni kada je u pitanju otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Ostali smo čvrsto pri svojim stavovima, ali smo otvorili granični prelaz", naglasio je Amidžić.

Amidžić je zaključio da će Republika Srpska ostati čvrsto na svojim pozicijama i neće dozvoliti da bilo ko iz Sarajeva odlučuje o tome šta će se raditi u Banjaluci, prenosi Srna.