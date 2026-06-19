Logo

Amidžić: Dobro što je izbjegnuta crna lista Manivala na kojoj su Sjeverna Koreja i Iran

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 12:54

Komentari:

0
Министарство финансија и трезора у Савјету министара БиХ
Foto: ATV

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić smatra da će stavljanje BiH na sivu listu Manivala otežati poslovanje, ali da je dobro što je izbjegnuta pozicija crne liste na kojoj su Sjeverna Koreja i Iran.

"Siva lista otežava poslovanje u BiH, ali ne ograničava ga na način kako to pojedinci žele da predstave. Na ovoj listi nalaze se i Rumunija i Monako", rekao je Amidžić novinarima u Banjaluci.

Amidžić je pojasnio da su jasno definisani uslovi da BiH ne bude na sivoj listi, ali da "neko pod te uslove želi da provuče određene stvari koje bi podrazumijevale prenos nadležnosti".

"U BiH smo se, kroz priču o `evropskom putu` nerijetko odricati dijela svojih prava. BiH ne mora biti na sivoj listi ukoliko kolege iz FBiH budu prihvatile realnosti, koje su više tehničke prirode, umjesto da od toga prave političko pitanje", pojasnio je Amidžić.

On je rekao da je ovo problem sa političkim Sarajevom, koje nije dobilo državu po završetku rata i sada u miru na svaki način nastoje da imaju jednu državu, koja bi se zvala BiH i koja ne bi imala entitete.

"Kolege iz FBiH daju politički kontekst ovom pitanju. Želim da to što prije riješimo. Republika Srpska neće odustati od svojih principa, kao što nismo odustali ni kada je u pitanju otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Ostali smo čvrsto pri svojim stavovima, ali smo otvorili granični prelaz", naglasio je Amidžić.

Amidžić je zaključio da će Republika Srpska ostati čvrsto na svojim pozicijama i neće dozvoliti da bilo ko iz Sarajeva odlučuje o tome šta će se raditi u Banjaluci, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srđan Amidžić

MANIVAL

Bosna i Hercegovina

Sjeverna Koreja

Iran

Komentari (0)

Više iz rubrike

Милорад Додик

BiH

Dodik: Osim Srpske u BiH je sve drugo u političkom haosu

18 h

3
Новац

BiH

Parlamentarcima u FBiH isplaćen regres veći nego što je zagarantovana penzija

19 h

0
Андреј Пленковић

BiH

''U toku konsultacije o rezoluciji kojom se traži posebna izborna jedinica za Hrvate u BiH''

19 h

0
ИДДЕЕА

BiH

IDDEA dobila trajnu zabranu na obradu ličnih podataka

20 h

0

  • Najnovije

14

20

Invazija neobičnih morskih bića: Mnogi misle da su meduze

14

20

Najviše rukovodstvo Srpske na ceremoniji otvaranja novog objekta PU Istočno Sarajevo

13

58

Nojer svira kraj poslije Mundijala

13

56

Dodik: Fajon iz Banjaluke otišla razočarana, SNSD ne strijepi od izbora

13

54

Direktor Luvra: Muzej ostaje bez snage

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima