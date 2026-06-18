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IDDEA dobila trajnu zabranu na obradu ličnih podataka

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 17:44

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ИДДЕЕА
Foto: IDDEEA

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH trajno je zabranila Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata.

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH trajno je zabranila i Upravi za indirektno oporezivanje da obrađuje lične podatke u ovu svrhu.

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U saopštenju Agencije navodi se da je sproveden postupak protiv IDDEEA u predmetu obrade ličnih podataka građana BiH radi dodjeljivanja elektronskog identiteta, te obrade ličnih podataka posjetilaca i zaposlenih putem sistema za biometrijsku kontrolu i pretragu.

U okviru tog postupka, između ostalog, zabranjeno je i da IDDEEA građanima BiH dodjeljuje elektronski identitet bez zakonskog osnova, te naređeno da izbriše lične podatke građana BiH koji su prikupljeni u fazi testiranja sistema elektronskog identiteta građana BiH, prenosi "Srna".

Iz Agencije su naveli da je ovo rješenje potvrđeno presudama Suda BiH, kao i Apelacionog upravnog vijeća tog suda.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica ranije je rekao Srni da je Narodna skupština usvojila moderan zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja, usklađen sa regulativom EU eIDAS 2.0 jer želi digitalizaciju zasnovanu na evropskim standardima, vladavini prava i zaštiti prava građana.

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"Problem nije digitalizacija. Problem je kada pojedine institucije pokušavaju da pod izgovorom digitalne transformacije sebi pripisuju nadležnosti koje im zakonom nisu date", naglasio je Mazalica, komentarišući izjavu direktora IDDEEA Almira Badnjevića pred članovima Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira da "postoji rizik da bi procesi u Srpskoj u vezi sa digitalizacijom mogli da dovedu do fragmentacije jedinstvenog državnog digitalnog prostora".

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