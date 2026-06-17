Domovinski pokret predlaže rezoluciju o Hrvatima u BiH

Idemo u drugi komšiluk, gdje se jedna priča jako tiče BiH. Posebna izborna jedinica u kojoj će Hrvati birati hrvatskog člana Predsjedništva BiH ključni je element rezolucije koju prema Saboru u susjednoj državi Hrvatskoj gura Domovinski pokret.

Lansirali su Rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH i očekuju podršku Sabora - države Hrvatske, da ne bude zabune. U ovoj državnoj zajednici, u kojoj žele tu posebnu izbornu jedinicu, nemaju podršku. Načelno, srpski zvaničnici podržavaju da Hrvati biraju hrvatskog člana Predsjedništva, ali ih - prirodno - ne zanima kako će se o tome dogovoriti Hrvati i Bošnjaci u Federaciji BiH. A dogovoriće se, čini se - teško do nikako.

Posebna izborna jedinica i revizija hrvatskog državljanstva, to u svojoj rezoluciji o Hrvatima u BiH traži Domovinski pokret. To su informacije koje su se prvo pojavile u hrvatskim medijima. Hrvatska izborna jedinica u FBiH bi očuvala opstanak Federacije BiH i štitila prava Hrvata. Omogućila bi im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, naveli su iz Domovinskog pokreta.

"Reforma političkog sistema dovela bi do poštenih izbora, na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike, pritom uzimajući u obzir formiranja posebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskog naroda kao prvi korak prema političkoj jednakopravnosti Hrvata u BiH", navodi se u rezoluciji", navedeno je u Deklaraciji.

Zvaničnici HDZ-a i čelni ljudi države pokazali su suzdržanost prema ovakvoj inicijativi, jer prethodno nije usaglašena. Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocijenio je kao unutarstranački PR potez i nepotrebno uplitanje u spoljnu politiku.

"Ovo je jedan napor politički za vidljivost Domovinskog pokreta, pretpostavljam o temi BiH i pravima Hrvata. Razgovaraćemo na koaliciji pa ćemo vidjeti koji je smisao te inicijative", kazao je premijer Hrvatske Andrej Plenković.

"Kad vidite dokument pa onda vi recite je li to PR potez ili je to briga za Hrvate u BiH, da ih ne može preglasavati", rekao je iz Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH, Dragan Čović je naveo da konkretan prijedlog traži izmjenu Ustava.

"Da bi se ustav promijenio treba vam dvotrećinska većina u dva doma Parlamenta, drugim riječima to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednakog sličnog promišljanja bošnjačkog odnosno srpskog naroda, ali kao ideja je već odavno na stolu", istakao je predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović.

"Vjerujem da je sazrelo vrijeme i politička situacija u kojoj i bošnjački narod vidi da četiri izborna ciklusa kada su birali 2 bošnjačka člana Predsjedništva, odnosno uzurpirali hrvatsku poziciju, da to ništa dobro nije donijelo BiH, nego čak naprotiv, da je učinilo BiH potpuno nefunkcionalnom", izjavila je delegat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović.

Saša Magazinović, predsjedavajući Kluba poslanika SDP-a u Predstavničkom Domu Parlamentarne skupštine BiH je poručio da je ovakav potez nedopustiv izraz nepoštovanja suvereniteta BiH.

"Ovo što se trenutno dešava u Hrvatskoj, ove inicijative ja ocjenjujem kao jednu vrstu političke agresije na BiH i očekujem da Vlada Republike Hrvatske da li oni stoje iza toga ili je to inicijativa jedne stranke", naveo je predsjedavajući Kluba poslanika SDP-a u Predstavničkom Domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, Diana Čekić je poručila da Deklaracija predstavlja populistički potez Domovinskog pokreta. Kako kaže, svi građani BiH bez obzira kom narodu pripadaju trebaju sami da se izbore za svoj položaj.

"Mislim da u kući najbolje rješavaju probleme oni koji u toj kući žive. Ovo smatram jednostavno kao jedan populistički potez i Domovinski pokret vjerovatno to radi sebi iz svojih poznatih razloga", rekla je poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Diana Čekić.

"Ako bi hrvatski parlament usvojio ovako nešto onda bi mogli govoriti o tome da je Hrvatska odustala od Dejtonskog mirovnog sporazuma i da BiH nema dobronamjernog susjeda", istakao je samostalni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić.

Eventualna realizacija prijedloga koji se nalaze u Deklaraciji predstavljala bi zadiranje u nadležnosti Bosne i Hercegovine, poručio je Elmedin Konaković.

"Taj prijedlog je grubo kršenje, zadiranje u nadležnosti BiH, u naš suverenitet i nadam se da vlast i u Hrvatskoj neće pod pritiskom radikala i populista koji nemaju rješenja za probleme u Hrvatskoj nego se bave ovim temama, a da neće ući u tu zabranjenu zonu, ako budu adekvatno ćemo na to odgovoriti", kazao je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković.

Domovinski pokret je antisrpski projektovan. Hrvati treba da biraju svog člana Predsjedništva BiH, kao i muslimani i Srbi i bi omogućilo ravnopravno predstavljanje, jasan je lider SNSD-a.

"Mi mislimo da je greška da muslimani biraju Hrvatima člana predsjedništva. Mi smo davali svoje prijedloge kako to treba da se riješi. Očigledno da muslimani to ignorišu, Hrvati nemaju snage da to proguraju", jasan je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i dodao:

"Mi nemamo razloga da ćutimo na tu temu, Mi mislimo da ovo što je 3,4 puta urađeno Hrvatima da je rušenje principa konstitutivnosti i smatramo da imaju mogućnost muslimani to nama da urade oni bi to uradili prije nego Hrvati."

Konferencija za novinare na kojoj je trebala biti predstavljena „Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini“, otkazana je. Nije poznato zbog čega je došlo do odustajanja od javnog predstavljanja dokumenta, niti da li je održan planirani sastanak unutar vladajuće koalicije.