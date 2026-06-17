Šešelj: Tribunal pokušava da ubije generala Mladića, a on se bori iz inata

Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je da Haški tribunal sve ove godine pokušava da životno ugrozi, odnosno ubije generala Ratka Mladića, koji se, uprkos svim preprekama, bori za život.

"Taj tribunal pokušava da ga ubije, a da se ne vidi način na koji su ga ubili. Međutim, general Mladić ima neku svoju nevjerovatnu unutrašnju snagu da živi. I on se bori, iako više ne može da govori, niti da se kreće. On leži u krevetu ali bori se! Neće iz inata da umre", rekao je Šešelj.

Generalom sin Darko Mladić rekao je Srni rekao da je zdravstveno stanje njegovog oca izuzetno loše.

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbila je 14. maja zahtjev da se generalu Mladiću odobri liječenje u Srbiji, uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, ali da nije riječ o akutnom pogoršanju koje bi opravdalo oslobađanje iz humanitarnih razloga.

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General Mladić je 10. aprila imao jedan, a 2. maja još jedan moždani udar, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

/SRNA/