Incident u bolnici: Žena prijetila doktoru, pa ugrizla policajca

Autor:ATV
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Žena (77) prijetila je jutros u Domu zdravlja u Svrljigu doktoru, nakon čega je ugrizla policajca koji je pokušao da je obuzda.
Kako prenose mediji, incident se desio oko 7.30 časova, na početku prve smjene, kada je žena sačekala ljekara i odmah počela da je vrijeđa i da joj prijeti.
Osoblje Doma zdravlja pozvalo je policiju, a žena je prilikom intervencije počela da pruža otpor i ugrizla jednog policajca za stomak.
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Policajac je najprije zbrinut u Domu zdravlja, a nakon ukazane prve pomoći prevezen je u Univerzitetski klinički centar u Nišu.
O incidentu je obaviješteno i Osnovno tužilaštvo u Nišu.
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