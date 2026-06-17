Konstrukcija stajališta pala na dječaka (12): Dijete u kritičnom stanju

Tokom protekle noći u dečiju bolnicu u Beogradu primljen je dvanaestogodišnji dječak iz Mladenovca sa izuzetno teškim tjelesnim povredama, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, dječak se nalazi u kritičnom stanju, a lekari se bore za njegov život nakon što je na njega pala kompletna konstrukcija autobuskog stajališta.

- Dječak se u jednom trenutku okačio o konstrukciju stajališta. U sljedećem sekundu, masivna struktura je potpuno popustila i srušila se direktno na dijete - navode očevici koji su se zatekli na licu mesta.

Ljekari se bore za život djeteta

Hitna pomoć je brzo reagovala i prevezla teško povređenog dječaka u dežurnu dečiju kliniku u Beogradu.

O slučaju je obaveštena policija kao i nadležno tužilaštvo.

Istraga je u toku.

(telegraf)