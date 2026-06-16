OFAK produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finasija SAD (OFAK) produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 1. jula, saznaje Tanjug.

Licenca omogućava NIS-u nastavak rada odnosno preradu sirove nafte.

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Prethodna izdata operativna licenca NIS-u od OFAK-a važila je do danas, 16. juna.

Mađarska kompanija MOL je 6. juna dobila zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) koja takođe ističe danas, 16. juna.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas u Gruziji da očekuje da ćemo od američkog OFAKA-a dobiti još posljednjih 15 dana produženja za NIS.

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara koliko je akcionarski ugovor Srbije i MOL-a, koji je danas potpisan, važan korak u rješavanju pitanja NIS-a i koliko će teško biti obezbijediti dodatne licence koje danas ističu - za rad NIS-a i pregovore MOL-a i Gaspromnjefta.

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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je danas Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako MOL i Gaspromnjeft postignu dogovor i to odobri američki OFAK, a predviđa da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila četiri godine prije uvođenja američkih sankcija.

Kupoprodajni ugovor između MOL grupe i Gaspromnjefta za sticanje udjela od 56,15 odsto u NIS-u još uvijek se finalizuje, naveli su u saopštenju iz Ministarstva rudarstva i energetike.

Sporazumom koji je pethodno usvojila Vlada Srbije će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspješno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdijevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.

Pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, za završetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja.

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MOL grupa nastavlja pregovore sa Gaspromnjeftom u vezi sa sticanjem njegovog udjela od 56,15 odsto u NIS-u.

Prethodnom operativnom licencom koju je OFAC izdao NIS-u omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdijevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

SAD su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.