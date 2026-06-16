Pronađeno tijelo Nemanje za kojim se tragalo dva dana

Autor:ATV
Komentari:0
Pronađeno je tijelo Kragujevčanina Nemanje L. (38) u Šumaricama, koji je nestao u noći između 14. i 15. juna, saznaje "InfoKG".
Nemanja L. (38) iz Kragujevca u noći između 14. i 15. juna otišao je automobilom "reno megan" model kačket, bijele boje, kragujevačkih registarskih oznaka.
Hronika
Vozač nije stao policiji, pa udario u zid kuće
Porodica i policija je od tada tragala za njim.
Automobil i u kom je bilo tijelo Nemanje L. pronađeni su danas oko 14 časova na prostoru Spomen parka “Kragujevački oktobar” u Šumaricama.
Policija je na terenu i obavlja uviđaj.
Srbija
Osam povrijeđenih u teškoj nesreći, među njima djeca
Podsjetimo, porodica, prijatelji i bivša supruga odmah su se bacili u potragu za njim, ali od njega ni traga ni glasa. Iza sebe je ostavio dvoje djece stare 10 i 12 godina, a posljednja dva mjeseca radio je u brzoj pošti.
"Samo je izašao iz kuće, ugasio telefone i nema ga. Uopšte nemamo predstavu gdje bi mogao da ode, rekao je ranije Nemanjin brat.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu