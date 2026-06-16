Pronađeno tijelo Nemanje za kojim se tragalo dva dana

Pronađeno je tijelo Kragujevčanina Nemanje L. (38) u Šumaricama, koji je nestao u noći između 14. i 15. juna, saznaje "InfoKG".

Nemanja L. (38) iz Kragujevca u noći između 14. i 15. juna otišao je automobilom "reno megan" model kačket, bijele boje, kragujevačkih registarskih oznaka.

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Porodica i policija je od tada tragala za njim.

Automobil i u kom je bilo tijelo Nemanje L. pronađeni su danas oko 14 časova na prostoru Spomen parka “Kragujevački oktobar” u Šumaricama.

Policija je na terenu i obavlja uviđaj.

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Podsjetimo, porodica, prijatelji i bivša supruga odmah su se bacili u potragu za njim, ali od njega ni traga ni glasa. Iza sebe je ostavio dvoje djece stare 10 i 12 godina, a posljednja dva mjeseca radio je u brzoj pošti.

"Samo je izašao iz kuće, ugasio telefone i nema ga. Uopšte nemamo predstavu gdje bi mogao da ode, rekao je ranije Nemanjin brat.

(InfoKG)