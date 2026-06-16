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Osumnjičeni za masakr u Ribnikaru provalio šifru i katanac na koferu punom oružja

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ATV
16.06.2026 11:51

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Осумњичени за масакр у Рибникару провалио шифру и катанац на коферу пуном оружја

Tokom iznošenja završnih reči u Višem sudu u Beogradu, isplivali su precizni detalji o tome sa kakvom je upornošću K.K. došao do oružja kojim je 3. maja 2023. godine zavio Srbiju u crno.

Suđenje vijeka za masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ulazi u samu završnicu. Tokom iznošenja odbrane, fokus javnosti ponovo je vraćen na ključno pitanje - kako je trinaestogodišnjak uspeo da pored svih prepreka uzme smrtonosno oružje i izvrši nezapamćen zločin.

"Velikom mukom i upornošću došao do pištolja"

Detalji iz same istrage i svjedočenja pokazuju da oružje nije bilo ostavljeno na izvolte, već da je Kosta uložio ogroman napor kako bi sproveo svoj mračni plan u djelo.

Pištolji su se nalazili u posebnom koferu koji je kupljen namjenski za čuvanje oružja. Kofer je bio obezbjeđen i katancem i šifrom.

Kako je sam K.K. priznao tokom davanja iskaza, do oružja je došao "velikom mukom" i neverovatnom upornošću. On je uspio da locira kofer u ormaru, provali šifru i katanac, a nakon što je uzeo pištolje, sve je vratio na svoje mjesto - i katanac i šifre - kako roditelji ništa ne bi posumnjali.

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Prvog maja, svega dva dana prije masakra, roditelji su bili na poslu, što je dečak iskoristio da definitivno uzme oružje, dok se nakon toga niko nije bavio pretresom njegove sobe.

Kako je izgledala obuka u streljani?

Poseban dio procesa odnosi se na to kako je trinaestogodišnjak uopšte naučio da barata vatrenim oružjem sa takvom preciznošću.

Na video-snimcima koji su analizirani tokom postupka, vidi se da je vlasnik streljane Ratko Ivanović vrlo strpljivo, objašnjavajući sa puno riječi, učio K.K. da puca. Ono što je ključno - upravo je na inicijativu vlasnika streljane K.K. prvi put probao da puca iz pravog vatrenog oružja. Podsjetimo, Ivanović je kasnije sklopio sporazum sa tužilaštvom o priznanju krivice za lažno svjedočenje.

Šokantne riječi dječaka-ubice: "Sam sam odlučio"

Najjeziviji dio svjedočenja odnosi se na K.K. psihičko stanje i njegovu potpunu svijest o tome šta radi. Iako se u javnosti spekulisalo o raznim motivima, prepiskama i uticajima, dječak je pred sudom bio direktan.

"K.K. je u sudu jasno rekao da nikome ništa ne zamjera, da ne osjeća da su roditelji uradili nešto loše i da ni na koji način nisu uticali na njegovu odluku. Naglasio je da niko nije uticao na njega, već da je sam odlučio da počini zločin."

Takođe, otkriveni su detalji o njegovom ponašanju na internetu i u društvu. Iako je istraživao bizarne sadržaje i trpio određeno odbacivanje u razredu, K.K. je sam priznao da je namjerno glumio hladnokrvnost. Izjavio je da je "osjećao emocije i shvatao da nije psihopata, ali da mu je bilo zanimljivo da se tako ponaša".

Istraga je pokazala i da je dječak prije masakra istraživao teme poput terorizma i mijenjao IP adrese, što ukazuje na to da je cijeli proces bio planiran u njegovoj glavi, mimo znanja bilo koga iz njegovog okruženja.

(telegraf)

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Kosta Kecmanović

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