Požar u TC "Enjub" pod kontrolom, dvojica vatrogasaca lakše povrijeđena

Izbio je požar u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Komandant Vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković rekao je da u požaru nema povrijeđenih civila, dok su dvojica vatrogasca lakše povrijeđena. Poručuje da je požar pod kontrolom.

Požar je izbio oko šest časova, a Mirković ističe da je vatrom zahvaćena jedna osmina od ukupnog broja lokala, što je, kako kaže, između 60 i 70 objekata.

"Najbitnije je da nije bilo stradalih ili povrijeđenih. I dalje radimo na gašenju požara. Kada budemo sigurni da se vatra više neće širiti, objavićemo lokalizaciju. Gašenje otežava sama konstrukcija objekta, koji je sastavljen od sendvič panela i drugih starijih materijala", navodi Mirković ta RTS

Naglašava i da u gašenju požara učestvuje 45 vatrogasaca, sa 14 vozila.

"Svi neophodni kapaciteti potrebni za gašenje požara su upotrebljeni", zaključio je Mirković.

Požar se gasi iz više pravaca, a vatrogasci pokušavaju da spriječe da se vatra proširi.

Stanari okolnih zgrada upozoreni su da zatvore prozore.