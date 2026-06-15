Logo

Požar u TC "Enjub" pod kontrolom, dvojica vatrogasaca lakše povrijeđena

Autor:

ATV
15.06.2026 10:03

Komentari:

0
пожар у ТЦ Енјуб на Новом Београду
Foto: Društvene mreže

Izbio je požar u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Komandant Vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković rekao je da u požaru nema povrijeđenih civila, dok su dvojica vatrogasca lakše povrijeđena. Poručuje da je požar pod kontrolom.

Požar je izbio oko šest časova, a Mirković ističe da je vatrom zahvaćena jedna osmina od ukupnog broja lokala, što je, kako kaže, između 60 i 70 objekata.

"Najbitnije je da nije bilo stradalih ili povrijeđenih. I dalje radimo na gašenju požara. Kada budemo sigurni da se vatra više neće širiti, objavićemo lokalizaciju. Gašenje otežava sama konstrukcija objekta, koji je sastavljen od sendvič panela i drugih starijih materijala", navodi Mirković ta RTS

Naglašava i da u gašenju požara učestvuje 45 vatrogasaca, sa 14 vozila.

"Svi neophodni kapaciteti potrebni za gašenje požara su upotrebljeni", zaključio je Mirković.

Požar se gasi iz više pravaca, a vatrogasci pokušavaju da spriječe da se vatra proširi.

Stanari okolnih zgrada upozoreni su da zatvore prozore.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gori Enjub

Novi Beograd

požar

vatra

Vatrogasci

Komentari (0)

Više iz rubrike

požar Beogard gori tržni centar

Srbija

Veliki požar u Beogradu, gori poznati tržni centar

3 h

0
Мушкарац држи нож

Srbija

Brutalan sukob dvije porodice: Ubijen mladić; Familije u rodbinskim vezama

13 h

0
Вода ријека

Srbija

Nova tragedija na rijeci: Pronađena tijela dvojice muškaraca

15 h

0
Облачно вријеме и олуја

Srbija

Građanima stigla hitna SMS upozorenja; Srbija na udaru oluje – stiže haos

18 h

0

  • Najnovije

11

19

Benjamin Džaferović iz Velike Kladuše uhapšen u Bihaću dok je čekao autobus za bijeg

11

12

Akcija „Pelikan“: Oduzeta droga, oružje i mine, uhapšeno 8 osoba

11

10

U prvom planu: Savo Minić

11

09

Turski vojni avion nadlijeće BiH

11

03

Ovo je Marija koja je poginula tokom skoka bandžijem: Njena posljednja slika na Instagramu izaziva jezu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima