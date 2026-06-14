Brutalan sukob dvije porodice: Ubijen mladić; Familije u rodbinskim vezama

Dvadesetsedmogodišnji muškarac ubijen je nožem u tuči dvije porodice u selu Kobaj kod Prizrena, a u vezi sa ovim slučajem uhapšene su dvije osobe.

U sukobu su učestvovale dvije porodice koje su u rodbinskim vezama, a tokom obračuna korišćeno je hladno oružje, rekao je portparol takozvane kosovske policije za region Prizren Šaćir Bitići.

On je dodao da je povrijeđen otac žrtve, pedesetsedmogodišnji muškarac.

Prištinski mediji javljaju da su uhapšene dvije osobe i da je jedna od njih maloljetnik od 16 godina, kao i da su žrtva i osumnjičeni bili rođaci.

Sumnja se da je sukob izbio zbog nesuglasica u vezi sa imenovanjem jedne ulice u tom selu, prenosi Srna.