Tapete skinute, grafiti ostali: Prolaz kod Delte u Banjaluci vraćen na staro

Dekorativne folije koje su u maju postavljene u podzemnom prolazu kod Tržnog centra “Delta Planet” više nisu na zidovima.

Folije su skinute, njihovi zgužvani ostaci trenutno se nalaze na podu prolaza, a za sada nije poznato ko ih je uklonio.

Podsjećamo, prolaz je nedavno djelimično uređen postavljanjem dekorativnih folija sa modernim motivima, s ciljem da se popravi izgled jednog od frekventnijih pješačkih prolaza u gradu.

(Glas Srpske)