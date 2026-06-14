Tapete skinute, grafiti ostali: Prolaz kod Delte u Banjaluci vraćen na staro

Autor:ATV
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Dekorativne folije koje su u maju postavljene u podzemnom prolazu kod Tržnog centra “Delta Planet” više nisu na zidovima.
Folije su skinute, njihovi zgužvani ostaci trenutno se nalaze na podu prolaza, a za sada nije poznato ko ih je uklonio.
Podsjećamo, prolaz je nedavno djelimično uređen postavljanjem dekorativnih folija sa modernim motivima, s ciljem da se popravi izgled jednog od frekventnijih pješačkih prolaza u gradu.
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