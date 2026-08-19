Saobraćajka u Banjaluci: Automobil udario u drvo u kružnom toku

Autor:ATV redakcija
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Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras 19. avgusta u kružnom toku kod Merkatora u Banjaluci.
Putnički automobil je, iz za sada nepoznatih razloga, udario u drvo u kružnom toku.
Za sada nije poznato da li je u udesu bilo povrijeđenih, a više informacija biće poznato nakon uviđaja.
Na ovom dijelu puta saobraćaj se odvija usporeno.
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