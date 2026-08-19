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Saobraćajka u Banjaluci: Automobil udario u drvo u kružnom toku

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 20:22

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Саобраћајка у Бањалуци: Аутомобил ударио у дрво у кружном току
Foto: Glas Srpske

Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras 19. avgusta u kružnom toku kod Merkatora u Banjaluci.

Putnički automobil je, iz za sada nepoznatih razloga, udario u drvo u kružnom toku.

Za sada nije poznato da li je u udesu bilo povrijeđenih, a više informacija biće poznato nakon uviđaja.

Na ovom dijelu puta saobraćaj se odvija usporeno.

(Glas Srpske)

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Tagovi :

udes

Merkator Banjaluka

Saobraćajna nesreća

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