Saobraćajka u Banjaluci: Automobil udario u drvo u kružnom toku

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Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras 19. avgusta u kružnom toku kod Merkatora u Banjaluci.

Putnički automobil je, iz za sada nepoznatih razloga, udario u drvo u kružnom toku. Za sada nije poznato da li je u udesu bilo povrijeđenih, a više informacija biće poznato nakon uviđaja. Na ovom dijelu puta saobraćaj se odvija usporeno. (Glas Srpske)

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