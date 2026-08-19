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Mladići uhapšeni zbog napad na pumpi u Šamcu, žrtvu držali mimo njegove volje

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 12:58

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Младићи ухапшени због напад на пумпи у Шамцу, жртву држали мимо његове воље

Šamačka policija uhapsila je R.M. (26) i S.S. (25) iz tog grada zbog sumnje da su na benzinskoj pumpi napali muškarca koga su protivpravno zadržali tražeći da im vrati novac, koji im navodno duguje.

U PU Bijeljina navode da su R.M. i S.S. osumnjičeni za iznudu i protivpravno lišenje slobode.

”Policijskoj stanici Šamac prijavljeno je da je na parking prostoru benzinske pumpe fizički napadnut muškarac od strane R.M. i S.S., koji su ga tom prilikom protivpravno zadržali i zahtijevala da im preda određeni novčani iznos. Operativnim radom na terenu policijskih službenika osumnjičeni su pronađeni i uhapšeni”, saopštila je PU Bijeljina.

Dodaju da će nakon dokumentovanja predmeta R.M. i S.S. biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju o počinjenim krivičnim djelima.

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Tagovi :

hapšenje

protivpravno lišenje slobode

iznuda

Šamac

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