Mladići uhapšeni zbog napad na pumpi u Šamcu, žrtvu držali mimo njegove volje

Šamačka policija uhapsila je R.M. (26) i S.S. (25) iz tog grada zbog sumnje da su na benzinskoj pumpi napali muškarca koga su protivpravno zadržali tražeći da im vrati novac, koji im navodno duguje.

U PU Bijeljina navode da su R.M. i S.S. osumnjičeni za iznudu i protivpravno lišenje slobode.

”Policijskoj stanici Šamac prijavljeno je da je na parking prostoru benzinske pumpe fizički napadnut muškarac od strane R.M. i S.S., koji su ga tom prilikom protivpravno zadržali i zahtijevala da im preda određeni novčani iznos. Operativnim radom na terenu policijskih službenika osumnjičeni su pronađeni i uhapšeni”, saopštila je PU Bijeljina.

Dodaju da će nakon dokumentovanja predmeta R.M. i S.S. biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju o počinjenim krivičnim djelima.