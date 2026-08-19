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Prijedorčanin uhapšen nakon pucnjave, oduzeta mu bomba i municija

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 12:45

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Приједорчанин ухапшен након пуцњаве, одузета му бомба и муниција
Foto: ATV

Prijedorska policija uhapsila je Lj.J. iz tog grada zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja.

U PU Prijedor navode da je policija sinoć zaprimila prijavu da je Lj.J. u dvorištu svoje porodične kuće ispalio više hitaca iz vatrenog oružja u vazduh.

”Uviđajem na licu mjesta i pretresom stambenih prostorija kod osumnjičenog je pronađena i oduzeta automat puška tzv. ”špagin”, ručna bomba, municija, okviri za municiju i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku”, saopštila je PU Prijedor.

Dodaju da je u toku rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se protiv Lj.J. biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

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Tagovi :

Prijedor

oduzeto oružje

hapšenje

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