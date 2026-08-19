Prijedorčanin uhapšen nakon pucnjave, oduzeta mu bomba i municija

U PU Prijedor navode da je policija sinoć zaprimila prijavu da je Lj.J. u dvorištu svoje porodične kuće ispalio više hitaca iz vatrenog oružja u vazduh.

”Uviđajem na licu mjesta i pretresom stambenih prostorija kod osumnjičenog je pronađena i oduzeta automat puška tzv. ”špagin”, ručna bomba, municija, okviri za municiju i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku”, saopštila je PU Prijedor.

Dodaju da je u toku rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se protiv Lj.J. biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.