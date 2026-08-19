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Policija prilikom pretresa pronašla kanabis i spid

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 11:30

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ухапшена жена лисице на рукама затвор
Foto: Pexel/ Ron Lach

Policija je u Donjem Vakufu u pretresu kuće, okućnice, pratećih objekata, vozila i lica čiji su inicijali S. Z. /34/ pronašla veću količinu kanabisa i spida, a droga je pronađena i kod jednog lica iz Bugojna, saopšteno je iz MUP-a SBK.

Policija je pronašla drogu koja je bila upakovana za dalju distribuciju, odnosno uličnu prodaju, te digitalnu vagu za precizno mjerenje.

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Policija u Bugojnu kontrolisala je lice čiji su inicijali Z. B. /28/ i pronašla određenu količinu spida.

U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom, protiv osumnjičenih se poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje.

(Srna)

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Tagovi :

hapšenje

Droga

Donji Vakuf

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