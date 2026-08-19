Teška nesreća u BiH: Jedna osoba poginula

Autor:ATV redakcija
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 8:30 sati na magistralnom putu M-17, na lokalitetu Pasjak kod skretanja za Forticu u Mostaru, a prema prvim informacijama jedna osoba smrtno je stradala.
Kako neslužbeno saznaje Hercegovina.info, najvjerojatnije je riječ o pješaku na kojeg je naletio automobil. Tačne okolnosti nesreće zasad nisu poznate.
Zbog nesreće se saobraćaj na ovoj dionici odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila, a iz oba smjera formirale su se veće kolone.
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Saobraćaj regulišu policijski službenici Policijske uprave Mostar.
Više informacija o okolnostima nesreće i identitetu stradale osobe očekuje se nakon policijskog uviđaja.
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