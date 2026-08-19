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Teška nesreća u BiH: Jedna osoba poginula

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 09:15

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 8:30 sati na magistralnom putu M-17, na lokalitetu Pasjak kod skretanja za Forticu u Mostaru, a prema prvim informacijama jedna osoba smrtno je stradala.

Kako neslužbeno saznaje Hercegovina.info, najvjerojatnije je riječ o pješaku na kojeg je naletio automobil. Tačne okolnosti nesreće zasad nisu poznate.

Zbog nesreće se saobraćaj na ovoj dionici odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila, a iz oba smjera formirale su se veće kolone.

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Saobraćaj regulišu policijski službenici Policijske uprave Mostar.

Više informacija o okolnostima nesreće i identitetu stradale osobe očekuje se nakon policijskog uviđaja.

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Tagovi :

Mostar

Saobraćajna nesreća

poginuli

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