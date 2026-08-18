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Psovao srpsku majku u Trebinju, pa bježao policiji

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 17:38

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Псовао српску мајку у Требињу, па бјежао полицији
Foto: ATV/Ustupljena fotka

Trebinjska policija uhapsila je B.Đ. nakon incidenta u saobraćaju tokom kojeg je, u alkoholisanom stanju, psovao srpsku majku vozaču automobila beogradskih registarskih oznaka, a potom pokušao da pobjegne policiji.

Kako ATV saznaje, do incidenta je došlo kada dva automobila nisu mogla da se mimoiđu, zbog čega je došlo do kraće rasprave i gužve u saobraćaju.

B.Đ, koji se nalazio na mjestu suvozača u audiju dubrovačkih tablica, izašao je iz vozila i uputio psovke vozaču automobila beogradskih tablica.

Vozila su se u međuvremenu našla jedno ispred, a drugo iza „audija“, pa je saobraćaj bio blokiran. Prema našim informacijama, nije se radilo o namjernom blokiranju vozila, već o gužvi koja je nastala tokom prepirke u saobraćaju.

Po dolasku policijskih službenika, B.Đ. je počeo da bježi pješke, ali ga je policija ubrzo sustigla i uhapsila.

Iz Policijske uprave Trebinje potvrđeno je da su policijski službenici Policijske stanice Trebinje licu inicijala B.Đ. izdali prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 8. Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.

B.Đ. je lišen slobode nakon što je utvrđeno da je imao 2,30 g/kg alkohola u organizmu.

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Tagovi :

Trebinje

hapšenje

psovanje

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