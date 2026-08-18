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Tragedija u BiH: Pao sa krova kuće i poginuo

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 14:22

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

U mjestu Donji Čajdraš kod Zenice je došlo do tragičnog događaja u kojem je smrtno stradao 67-godišnji Zijad Rizvić, potvrđeno je iz zeničke policije.

Kako je potvrđeno, nesreća se dogodila juče oko 12:15 sati, kada je muškarac tokom radova na krovu kuće izgubio ravnotežu i pao.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Rizvić je pao s krova kuće u vlasništvu B.G.

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Od zadobijenih povreda je preminuo na mjestu događaja.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva ZDK, dok policijski službenici poduzimaju potrebne mjere i radnje na dokumentovanju događaja, prenosi "Zenica blog".

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Tagovi :

tragedija

nesreća

Zenica

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