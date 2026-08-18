Čakijom napao muškarca kojeg je zatekao s bivšom suprugom: Fočak optužen za pokušaj ubistva

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv Draža V. (32) iz Foče zbog sumnje da je pokušao ubiti Nikolu S. na koga je nasrnuo čakijom, dok je sjedio na klupi u društvu sa bivšom suprugom optuženog.

Sve se odigralo 18. juna oko 22 časa na izletištu pored rijeke Sutjeske u mjestu Vratar kod Gacka. U optužnici se navodi da je Nikola sjedio na klupi sa N.J, bivšom suprugom optuženog, kada se Dražo tu dovezao ”audijem A4”.

Čakijom ga udario u grudni koš

”Nakon što se zaustavio optuženi na vozilu nije ugasio svjetla, koja su direktno bila usmjerena prema klupi na kojoj su sjedili Nikola S. i N.J. Na taj način oni nisu mogli da vide i prepoznaju optuženog koji je izašao iz vozila i trčeći je krenuo prema Nikoli sa podignutom rukom u kojoj je držao čakiju”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je Nikola S. u tom trenutku ustao s klupe i krenuo prema optuženom, koji mu je prišao na pola metra. U namjeri da se odbrani Nikola je mahinalno podigao lijevu ruku, a Dražo mu je čakijom zadao snažan udarac u lijevu polovinu grudnog koša, odnosno lopatice. Nanio mu je laku povredu u vidu posjekotine duge oko 8 cm i duboke oko 5 cm, koja srećom nije dovela do otvaranja grudne duplje.

Ranjen pobjegao u vozilu optuženog

”Usljed udarca, oštećeni je pao na zemlju i osjetio da mu niz leđa teče krv. Čuo je optuženog kako govori da će ga ubiti, pa se uspio podići i ući u automobil optuženog, dok se Dražo V. raspravljao sa bivšom suprugom. Vidjevši da je Nikola ušao u njegovo vozilo, optuženi je prišao auto i udarcem je polomio staklo na vozačevim vratima. Nikola je uspio pokrenuti vozilo i krenuo je putem prema Tjentištu”, navodi se u optužnici.

Spas našao ispred restorana

Dodaje se da je u jednom trenutku izgubio kontrolu i sletio s kolovoza u blizini restorana ”Komlen”. Uspio je da izađe iz auta i sav iznemogao, zbog obilnog krvarenja, došao je do restorana. U tom trenutku je naišao N.I. i ranjeni Nikola je sjeo u njegov automobil.

Do restorana su ubrzo stigli Dražo V. i N.J, u automobilu ranjenog Nikole. N.J. je sjela u vozilo N.I. i krenuli su prema bolnici u Foči. Usput su Nikolu prebacili u vozilo Hitne pomoći, koju su prethodno pozvali, i prevezen je u bolnicu gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebiu. Ukoliko se dokaže krivica optuženom prijeti zatvorska kazna od pet do 20 godina.