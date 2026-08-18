Čakijom napao muškarca kojeg je zatekao s bivšom suprugom: Fočak optužen za pokušaj ubistva

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv Draža V. (32) iz Foče zbog sumnje da je pokušao ubiti Nikolu S. na koga je nasrnuo čakijom, dok je sjedio na klupi u društvu sa bivšom suprugom optuženog.
Sve se odigralo 18. juna oko 22 časa na izletištu pored rijeke Sutjeske u mjestu Vratar kod Gacka. U optužnici se navodi da je Nikola sjedio na klupi sa N.J, bivšom suprugom optuženog, kada se Dražo tu dovezao ”audijem A4”.
”Nakon što se zaustavio optuženi na vozilu nije ugasio svjetla, koja su direktno bila usmjerena prema klupi na kojoj su sjedili Nikola S. i N.J. Na taj način oni nisu mogli da vide i prepoznaju optuženog koji je izašao iz vozila i trčeći je krenuo prema Nikoli sa podignutom rukom u kojoj je držao čakiju”, navodi se u optužnici.
Dodaje se da je Nikola S. u tom trenutku ustao s klupe i krenuo prema optuženom, koji mu je prišao na pola metra. U namjeri da se odbrani Nikola je mahinalno podigao lijevu ruku, a Dražo mu je čakijom zadao snažan udarac u lijevu polovinu grudnog koša, odnosno lopatice. Nanio mu je laku povredu u vidu posjekotine duge oko 8 cm i duboke oko 5 cm, koja srećom nije dovela do otvaranja grudne duplje.
”Usljed udarca, oštećeni je pao na zemlju i osjetio da mu niz leđa teče krv. Čuo je optuženog kako govori da će ga ubiti, pa se uspio podići i ući u automobil optuženog, dok se Dražo V. raspravljao sa bivšom suprugom. Vidjevši da je Nikola ušao u njegovo vozilo, optuženi je prišao auto i udarcem je polomio staklo na vozačevim vratima. Nikola je uspio pokrenuti vozilo i krenuo je putem prema Tjentištu”, navodi se u optužnici.
Dodaje se da je u jednom trenutku izgubio kontrolu i sletio s kolovoza u blizini restorana ”Komlen”. Uspio je da izađe iz auta i sav iznemogao, zbog obilnog krvarenja, došao je do restorana. U tom trenutku je naišao N.I. i ranjeni Nikola je sjeo u njegov automobil.
Do restorana su ubrzo stigli Dražo V. i N.J, u automobilu ranjenog Nikole. N.J. je sjela u vozilo N.I. i krenuli su prema bolnici u Foči. Usput su Nikolu prebacili u vozilo Hitne pomoći, koju su prethodno pozvali, i prevezen je u bolnicu gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.
Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebiu. Ukoliko se dokaže krivica optuženom prijeti zatvorska kazna od pet do 20 godina.
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