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Zatvoren tranzit: Teška saobraćajka u Banjaluci

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Autor:

Stevan Lulić
18.08.2026 12:16

Komentari:

10
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Maloljetni biciklista povrijeđen je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas, 18. avgusta, desila na Istočnom tranzitu u Banjaluci, potvrđeno je za ATV.

Do nesreće je došlo u Krfskoj ulici kada je maloljetnika udario automobil

"Danas u 11.30 časova prijavljeno je da se u ulici Krfska dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko vozilo i bicikl. Povrede je zadobio vozač bicikla. U toku je vršenje uviđaja", rečeno je ATV-u u banjalučkoj policiji..

Saobraćaj na Istočnom tranzitu od Mejdana prema Starčevici je obustavljen.

Stepen povreda koje je biciklista zadobio za sada nije poznat.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Banjaluka

Komentari (10)

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