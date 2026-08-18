Zatvoren tranzit: Teška saobraćajka u Banjaluci

Autor:Stevan Lulić
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Maloljetni biciklista povrijeđen je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas, 18. avgusta, desila na Istočnom tranzitu u Banjaluci, potvrđeno je za ATV.
Do nesreće je došlo u Krfskoj ulici kada je maloljetnika udario automobil
"Danas u 11.30 časova prijavljeno je da se u ulici Krfska dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko vozilo i bicikl. Povrede je zadobio vozač bicikla. U toku je vršenje uviđaja", rečeno je ATV-u u banjalučkoj policiji..
Saobraćaj na Istočnom tranzitu od Mejdana prema Starčevici je obustavljen.
Stepen povreda koje je biciklista zadobio za sada nije poznat.
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