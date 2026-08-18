Muškarac stradao prilikom pada sa krova kuće

U mjestu Donji Čajdraš kod Zenice u pondjeljak, 17. augusta je došlo do tragičnog događaja u kojem je smrtno stradao muškarac inicijala R.Z. rođen 1958. godine.

Kako je potvrđeno za portal Radiosarajevo.ba, nesreća se dogodila oko 12:15 sati, kada je muškarac tokom radova na krovu kuće izgubio ravnotežu i pao.

Prema informacijama iz MUP-a ZDK, R.Z. je pao s krova kuće u vlasništvu B.G.

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Od zadobijenih povreda muškarac je preminuo na mjestu događaja.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva ZDK, dok policijski službenici poduzimaju potrebne mjere i radnje na dokumentovanju događaja.