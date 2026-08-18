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Banjalučanin privedeni zbog krađe sefa iz privatne klinike

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 10:57

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Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Banjalučka policija privela je N.M, D.Đ. i N.M. iz tog grada zbog sumnje da su provalili u privatnu kliniku iz koje je ukraden metalni sef s novcem u kojem se nalazilo oko 300 KM.

U PU Banjaluka navode da je nad N.M, D.Đ. i N.M. izvršena kriminalistička obrada zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa.

”Policiji je 14. avgusta prijavljeno da su nepoznata lica nasilno ušla u prostorije privatne klinike u Banjaluci, gdje su pronašli i ukrali metalni sef sa novcem. O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, navode u policiji.

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Tagovi :

teška krađa

Krađa

Banjaluka

privođenje

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