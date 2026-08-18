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Udes kod Lesnine u Banjaluci, stvaraju se gužve

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 07:41

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Saobraćajna nezgoda dogodila se u kružnom toku kod “Verna” u Banjaluci.

Naime, kako saznajemo od očevidaca, u pitanju je sudar dva vozila, srećom blaži.

“Vozači stoje pored automobila i razgovaraju, tako da, po svemu sudeći, čini se da je u pitanju samo kvrckanje sa materijalnom štetom”, kaže čitalac "BL portala".

Na terenu je i policija koja radi uviđaj, a u ovm dijelu grada već su primjetne velike saobraćajne gužve. Vozači, čini se postaju sve nestrpljiviji.

"Svi su svirali sa svih strana. Gužve su svakako zbog raznoraznih radova, još kada se desi ovako neki udes to je zaista užasno", iskren je čitalac.

Više detalja o nesreći očekuje se nakon što policija završi svoj dio posla, a vozačima se savjetuje oprez, vožnja prilagođena uslovima puta i strpljenje.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

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