Udes u Banjaluci: Autom udario u Gradsku upravu

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Foto: Ustupljena fotografija

U centru Banjaluke danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila.

Jedan automobil je prilikom udesa udario u zgradu Gradske uprave. Region Petra ostala zarobljena u požaru kod Omiša: Niko nam nije pomogao Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

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