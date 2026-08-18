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Udes u Banjaluci: Autom udario u Gradsku upravu

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 09:48

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Судара два возила у Бањалуци приликом чега је један аутомобил ударио у зграду Градске управе Бањалука, 18.08.2026.
Foto: Ustupljena fotografija

U centru Banjaluke danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila.

Jedan automobil je prilikom udesa udario u zgradu Gradske uprave.

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Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

udes

Banjaluka

sudar

Gradska uprava Banjaluka

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