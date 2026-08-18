Udes u Banjaluci: Autom udario u Gradsku upravu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U centru Banjaluke danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila.
Jedan automobil je prilikom udesa udario u zgradu Gradske uprave.
Region
Petra ostala zarobljena u požaru kod Omiša: Niko nam nije pomogao
Više informacija biće poznato nakon uviđaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
10
10
10
10
10
09
10
09
10
03
Trenutno na programu