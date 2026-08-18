Logo

Zbog nezgode potpuno obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 08:24

Komentari:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Jutro oko 8 časova došlo je do saobraćajne nesreće na magistralnoj cesti Travnik-Komar, kod mjesta Turbe.

Kako je za portal Radiosarajevo.ba potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova SBK, saobraćaj je na ovoj dionici puta u potpunosti obustavljen do daljnjeg.

Uviđaj je u toku i trenutno nema informacija o povrijeđenim osobama.

Пумпа гориво

Ekonomija

Promjena cijena goriva u BiH

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez. Više informacija će biti poznato i objavljeno naknadno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Travnik

Saobraćajna nesreća

obustavljen saobraćaj

Komentari (0)

Pročitajte više

Печено пиле сервирано на тањиру

Savjeti

Stručnjaci upozoravaju: Ako ovo primijetite na pečenom piletu, ne kupujte ga

2 h

0
Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.

Svijet

Još jedan smrtni slučaj od groznice Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji

2 h

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Udes kod Lesnine u Banjaluci, stvaraju se gužve

2 h

0
beba porodilište

Svijet

Žena se porodila usred razornog potresa: Beba dobila ime koje znači 'zemljotres'

2 h

0

Više iz rubrike

Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Udes kod Lesnine u Banjaluci, stvaraju se gužve

2 h

0
ухапшена жена лисице на рукама затвор

Hronika

U BiH uhapšen državljanin Crne Gore osumnjičen za iznudu

20 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Sjekirom napao drugog muškarca nakon svađe zbog njegove kćerke

20 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Iz kuće u Zvorniku ukradeno 20.000 KM, traga za se počiniocem

20 h

0

  • Najnovije

10

10

Otvoren kafić u kom rade roboti: Pao svjetski rekord u brzini pravljenja kafe

10

10

Kako da prepoznate kada je vrijeme za pauzu od Instagrama?

10

09

Karan: Stabilnost Srpske počiva na snažnim institucijama, Dejtonu i volji naroda

10

09

Nova pravila pri ulasku u Hrvatsku i druge zemlje EU

10

03

Ukrajina traži biznismena koji je zavio u crno bh. kompaniju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima