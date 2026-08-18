Zbog nezgode potpuno obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH

Jutro oko 8 časova došlo je do saobraćajne nesreće na magistralnoj cesti Travnik-Komar, kod mjesta Turbe.

Kako je za portal Radiosarajevo.ba potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova SBK, saobraćaj je na ovoj dionici puta u potpunosti obustavljen do daljnjeg.

Uviđaj je u toku i trenutno nema informacija o povrijeđenim osobama.

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Vozačima se savjetuje maksimalan oprez. Više informacija će biti poznato i objavljeno naknadno.