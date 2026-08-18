Stručnjaci upozoravaju: Ako ovo primijetite na pečenom piletu, ne kupujte ga

Pečeno pile iz prodavnice praktičan je izbor kada nemate vremena za kuhanje, a želite brz i ukusan ručak ili večeru.

Možete ga poslužiti uz svježu salatu, povrće i integralni hljeb, a ostatke iskoristiti sljedeći dan za sendviče, tortilje ili salatu.

Ipak, praktičnost gotove hrane nosi i određene rizike. Ako pile nije dovoljno termički obrađeno ili se nakon pečenja ne čuva na odgovarajućoj temperaturi, povećava se mogućnost razmnožavanja bakterija i bolesti koje se prenose hranom.

Zato pri kupovini pečenog pileta nije dovoljno gledati samo izgleda li ukusno. Važno je obratiti pažnju na nekoliko detalja.

Kako prepoznati je li pečeno pile iz prodavnice sigurno za jelo?

Jedan od najvažnijih faktora nije izgled mesa, nego način na koji se pečeno pile čuva u prodavnici.

Živina mora biti dovoljno termički obrađena kako bi se smanjio rizik od bakterija koje mogu uzrokovati trovanje hranom. Nakon pripreme vruća hrana takođe se mora održavati na odgovarajućoj temperaturi kako ne bi predugo ostala u temperaturnom rasponu u kojem se bakterije brzo razmnožavaju.

Problem za kupca je u tome što unutrašnju temperaturu pileta u prodavnici najčešće nije moguće samostalno provjeriti. Ako prodavnica prikazuje temperaturu vitrine ili grijanog prostora u kojem se čuva gotova hrana, vrijedi je provjeriti. Ako temperatura nije navedena, možete radnika pitati kada je pile pripremljeno, koliko dugo stoji u vitrini i koliko se često provjerava temperatura.

Poseban oprez potreban je ako se pečena pilići nalaze na privremenim policama ili stalcima, primjera radi u blizini kasa ili ulaznih vrata. Često otvaranje vrata i promjene okolne temperature potencijalno mogu otežati održavanje odgovarajućih uslova čuvanja.

Pet znakova na koje treba da obratite pažnju

Prije nego što pečeno pile stavite u korpu, provjerite sljedeće:

Ambalaža: Mora biti neoštećena – izbjegavajte pakovanja koja su otvorena, napuknuta ili cure.

Vrijeme pripreme: Provjerite oznaku vremena pripreme – ako je dostupna, pogledajte kada je pile pečeno ili upakovano.

Izgled kože: Koža bi trebalo da izgleda svježe zlatno-smeđa ili tamnosmeđa boja očekivana je kod pečenog pileta.

Isušenost: Izbjegavajte izrazito suvu i smežuranu piletinu – jako isušena koža i meso mogu ukazivati na to da pile već dugo stoji.

Miris: Obratite pažnju na miris – neugodan, kiselkast ili miris koji podsjeća na sumpor razlog je da pile ne jedete.

Je li ružičasta piletina znak da nije dovoljno pečena?

Ružičasta boja mesa često zabrine kupce, ali sama po sebi ne znači nužno da piletina nije sigurna za jelo.

Meso živine može zadržati ružičastu boju i nakon odgovarajuće termičke obrade zbog hemijskih reakcija pigmenata u mesu. Zato se sigurnost piletine ne može pouzdano procijeniti samo prema boji. Pouzdaniji pokazatelj odgovarajuće termičke obrade jeste temperatura postignuta tokom pripreme.

Što znače ružičasti ili crvenkasti sokovi u ambalaži?

Ni crvenkasta ili ružičasta tečnost na dnu pakovanja ne znači automatski da je piletina sirova. Tečnost može biti kombinacija vode, otopljene masnoće i proteina koji se oslobađaju tokom pečenja.

Veći razlog za oprez može biti ako se tečnost ohladila i potpuno zgusnula dok se pile još prodaje kao vruća gotova hrana. To može ukazivati na to da se pile određeno vrijeme nije čuvalo na dovoljno visokoj temperaturi.

Koliko dugo pečeno pile može stajati nakon kupovine?

Nakon što kupite pečeno pile, nemojte ga satima ostavljati na kuhinjskom stolu. Ako ga namjeravate jesti toplog, najbolje ga je konzumirati što prije. Ako ostane viška, ostatke treba pravovremeno spremiti u frižider.

Praktično je odvojiti meso od kostiju i staviti ga u pliću, dobro zatvorenu posudu kako bi se brže ohladilo. Ostatke pečene piletine preporučuje se čuvati u frižideru i pojesti unutar nekoliko dana, najčešće do četiri dana ako su pravilno pohranjeni.

Ako niste sigurni koliko je dugo piletina bila izvan frižidera ili primijetite promjenu mirisa, teksture ili druge znakove kvarenja, sigurnije ju je baciti.

Kako spriječiti prenos bakterija?

Iako je riječ o već pripremljenoj hrani, važno je pridržavati se osnovnih pravila higijene. Prije rukovanja hranom operite ruke, koristite čist pribor i održavajte radne površine čistima. Takođe pazite da gotova piletina ne dolazi u kontakt sa sirovim mesom, neopranim priborom ili površinama koje mogu biti kontaminirane.

Kako iskoristiti ostatke pečenog pileta?

Pečeno pile može biti osnova za nekoliko brzih obroka. Meso možete iseći i poslužiti uz integralni pirinač i povrće, dodati salati, staviti u tortilju ili sendvič ili ga usitniti i upotrijebiti kao fil. Od kostiju i ostataka možete pripremiti i domaći pileći bujon, pod uslovom da su pravilno čuvani.

Je li pečeno pile iz prodavnice sigurno za jelo?

Da, ako je pravilno termički obrađeno te nakon pripreme čuvano i transportovano na odgovarajući način.

Smije li pečena piletina biti ružičasta?

Može. Ružičasta boja nije sama po sebi dokaz da je meso sirovo ili nedovoljno pečeno.

Koliko dugo pečeno pile može biti izvan frižidera?

Gotovu piletinu ne bi trebalo nepotrebno dugo držati na sobnoj temperaturi. Ako je nećete odmah jesti, ostatke treba što prije pravilno ohladiti i spremiti u frižider.

Koliko dugo pečeno pile može stajati u frižideru?

Pravilno spremljeni ostaci kuhane ili pečene piletine u pravilu se mogu čuvati do četiri dana.

Kako prepoznati pokvareno pečeno pile?

Neugodan kiselkast ili sumporast miris, promjene teksture i drugi očigledni znakovi kvarenja razlog su da piletinu ne konzumirate, prenosi Krenizdravo.hr.