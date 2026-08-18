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Zašto ljeti ne bi trebalo da spavate goli?

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 07:51

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Спавање
Foto: Pixabay/DieterRobbins

Kad temperature uveče ostanu visoke, spavanje bez od‌jeće d‌jeluje kao najjednostavniji način za rashlađivanje.

Ipak, Džulijus Patrik, koji se bavi fiziologijom spavanja, upozorava da bi lagana od‌jeća mogla da bude bolji izbor.

"Iako je primamljivo spavati bez od‌jeće kako biste se rashladili, to može da vam pogorša san. Kada spavate goli, znoj ostaje na koži", rekao je Patrik. Zato preporučuje laganu od‌jeću za spavanje.

"Ako nosite laganu od‌jeću, ona upija znoj i tako može efikasnije da vas rashladi", objasnio je.

Pritom treba imati na umu da se tjelesna temperatura tokom noći prirodno snižava, pa ono što vam je prijatno na početku spavanja kasnije može postati previše hladno.

Kako lakše zaspati kada je vruće

Jedan od prvih koraka jeste da spriječite da se spavaća soba tokom dana dodatno zagrije. Zato je dobro zatvoriti zavjese ili spustiti roletne dok je napolju najtoplije.

Ako je uveče napolju svježije nego u prostoriji, otvorite prozore i pokušajte da napravite promaju. Tako se soba može rashladiti prije odlaska u krevet.

Ne morate da se odreknete ni svake posteljine. Patrik preporučuje da vam pri ruci ostane lagana pamučna čaršava jer može da upije znoj.

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Debeli jorgan tokom toplih noći nije potreban, ali tanka čaršava može da bude korisna.

Može da pomogne i tuširanje

Patrik preporučuje i brzo tuširanje prije spavanja. Ne mora da bude hladno - nekima može da prija i topao tuš ili kupka.

Prema njegovim riječima, nakon toplog tuširanja tjelesna temperatura može da padne, što može da pomogne da lakše zaspite i da san bude dublji.

разбуђивање

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Dakle, ako vam je tokom toplih noći prevruće, spavanje bez od‌jeće nije jedina opcija. Lagana od‌jeća, prozračna pamučna posteljina, rashlađena soba i tuširanje prije spavanja mogu biti jednostavni načini da lakše podnesete vrućinu, prenosi Dan.

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Tagovi :

Spavanje

Savjeti

visoke temperature vazduha

vrućine

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