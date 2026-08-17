Gola istina: Koliko često trebamo da mijenjamo donji veš?

Svake sezone kupujemo, menjamo čitav garderober. Pratimo trendove, modele, krojeve - ali kada ste posljednji put otvorili fioku sa donjim vešom i pomislili da se riješite nekih od onih iznošenih bokserica i slipova?

Pošto vrlo malo ljudi vidi naš veš skloni smo da o njemu razmišljamo rijeđe nego o ostatku odjeće i nije neobično da ljudi nose godinama ili čak decenijama određene komade. Ali, da li je to zdravo?

"Vaš donji veš je u bliskom kontaktu sa kožom, a posebno sa intimnim područjima, tokom dužeg vremenskog perioda", kaže specijalista za intimno zdravlje dr Širin Lakani dodajući da kao rezultat toga, on inhibira mnogo mrtve kože sa tih područja, kao i bakterije.

Prema njenim riječima, čak i ako redovno perete iznošene pantalone, a one izgledaju i mirišu svježe, možda nisu tako čiste kao što mislite. To se odnosi i na veš.

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"Istraživanja pokazuju da čak i pranje donjeg veša u mašini za veš neće uvijek potpuno ukloniti bakterije poput ešerihije koli. Iako nam većina bakterija neće naštetiti, postoje neke koje vremenom mogu dovesti do stanja poput infekcija urinarnog trakta, iritacija i iscjedka", objašnjava.

Iz tog razloga, Lakani kaže da bi savjetovala da mijenjate gaćice barem jednom godišnje, ali dodaje da postoji nekoliko izuzetaka, na primjer, "parove gaćica koje stalno nosite za aktivnosti poput teretane vjerovatno bi trebalo češće bacati".

Ako vam je zbunjujuće da razmišljate o mijenjanju donjeg veša u smislu određenog vremenskog perioda, umjesto toga možete slijediti pravilo 50 pranja.

"Bacanje donjeg veša zavisi od toga koliko pari zapravo imate", ističe Narendra Pisal, konsultant ginekolog.

Dok jedna osoba može da nosi ista tri para gaćica u krug, drugi imaju desetine u svojim fiokama, što znači da ih koriste rijeđe.

"Ali očigledno, ako vaš donji veš izaziva trenje, iritaciju kože ili je pocijepan, možda ćete morati to da uradite ranije. Ne oklijevajte, veš je zapravo potrošna roba", piše Independent, prenosi LepoteSrbije.